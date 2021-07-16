П'ятий президент України Петро Порошенко порівняв статтю російського лідера Володимира Путіна з "Майн Кампф" Адольфа Гітлера. На його думку, українцям варто її прочитати, аби розуміти стратегічні наміри країни-агресора.

Про це він сказав в ефірі українських телеканалів.

Порошенко певен, що 99% українців статтю не читали, адже переконані, що Путін не впливає на внутрішню політику України.

“Путін написав статтю українською мовою. Весь світ про це говорить, а я впевнений – 99% українців її не читали. Чому? Тому що вони живуть з твердим переконанням: Путін не впливає і не має впливати на інтелектуальний, культурний, мовний та інший простір України. Це певне досягнення”, – висловив своє думку Порошенко.

Він порадив українцям прочитати матеріал, “бо він не про внутрішню політику України, а про зовнішню політику Росії”.

“Я б прирівняв цю статтю Путіна, яка визначає можливу стратегію дій Російської імперії, його величності Путіна на найближчі десятиліття, а не роки, із “Майн Кампфом”, – пояснив Порошенко.

За словами п’ятого президента, Путін готує росіян до можливої агресії проти України.

“Це (підготовка до можливої агресії, – ред.) червоною стрічкою проходить через всю статтю. Що він говорить українцям? “Я за те, щоб визнати територіальну цілісність України, ми не збираємося її порушувати”. Що це означає для українців? Йому не потрібна Донецька чи Луганська область. Територіальна цілісність йому потрібна для того, щоб зберегти “федеральний округ Україна” у складі Російської імперії”, – переконаний політик.