Про це Порошенко заявив на брифінгу під стінами Державного бюро розслідувань, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами Порошенка, то, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями і рухом України.
“Те, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями, з нашим рухом у Європу, з нашими досягненнями, з безвізовим режимом, третю річницю якого ми будемо святкувати завтра. Бо Європейський Союз це є верховенство права. А переслідування опозиції, подвійне правосуддя – Володимире Олександровичу, чим це закінчується, ви можете перепитати у Януковича. Зателефонуйте йому, він вам розкаже, чим він закінчив”, – звернувся Порошенко до Зеленського.
П’ятий президент підкреслив, що за цей рік ДБР дуже ретельно вивчило кожну хвилину його перебування на посаді президента.
” А я працював і до 2:00, і до 3:00, і до 5:00 ранку, бо я не так швидко втомлююсь як Володимир Олександрович. І в цих умовах – я хочу окремо наголосити, що після того, як не було знайдено абсолютно нічого, вони пішли до подій 5, 7, 13, 15-річної давнини. Зараз я не виключаю, що вони уважно проаналізують події 1972, 73,74 років, коли я у Болградській середній школі №2 Одеської області отримував у першому другому третьому та інших класах похвальні листи як відмінник. А ну Порошенку завищували оцінки? І притягнути до відповідальності треба його першу вчительку”, – іронізує Петро Порошенко.
За його словами, всі справи проти нього будуються на брехні.
Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит в якості свідка в Державне бюро розслідувань.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Того ж дня близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся в ДБР. Ця інформація не є правдивою.
- Печерський суд Києва визнав незаконним обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.
- 10 червня в Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили п’ятому президенту України Петру Порошенку про підозру.