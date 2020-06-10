Про це Порошенко заявив на брифінгу під стінами Державного бюро розслідувань, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Порошенка, то, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями і рухом України.

“Те, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями, з нашим рухом у Європу, з нашими досягненнями, з безвізовим режимом, третю річницю якого ми будемо святкувати завтра. Бо Європейський Союз це є верховенство права. А переслідування опозиції, подвійне правосуддя – Володимире Олександровичу, чим це закінчується, ви можете перепитати у Януковича. Зателефонуйте йому, він вам розкаже, чим він закінчив”, – звернувся Порошенко до Зеленського.

П’ятий президент підкреслив, що за цей рік ДБР дуже ретельно вивчило кожну хвилину його перебування на посаді президента.

” А я працював і до 2:00, і до 3:00, і до 5:00 ранку, бо я не так швидко втомлююсь як Володимир Олександрович. І в цих умовах – я хочу окремо наголосити, що після того, як не було знайдено абсолютно нічого, вони пішли до подій 5, 7, 13, 15-річної давнини. Зараз я не виключаю, що вони уважно проаналізують події 1972, 73,74 років, коли я у Болградській середній школі №2 Одеської області отримував у першому другому третьому та інших класах похвальні листи як відмінник. А ну Порошенку завищували оцінки? І притягнути до відповідальності треба його першу вчительку”, – іронізує Петро Порошенко.

За його словами, всі справи проти нього будуються на брехні.

Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит в якості свідка в Державне бюро розслідувань.