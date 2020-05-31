Народний депутат і п'ятий президент Петро Порошенко оприлюднив електронну декларацію за 2019 з сукупними доходами на суму 773 млн грн (у 2018 році - було 1 млрд 556 млн грн).

Об этом свидетельствуют данные в его декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции

Найбільше доходу – 606,3 млн грн – принесли дивіденди від інвестфонду “Прайм Ессетс Кепітал”, власником якого є Петро Порошенко. У пресслужбі нардепа пояснили, що дивіденди не виплачувалися з 2014 року. Накопичена за тривалий час сума була перерахована лише наприкінці 2018 – початку 2019 років з метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

Крім цього, прибуток від повернення вартості та інвестиційний прибуток від придбання ОВДП становив 108,69 млн грн.

Серед іншого Порошенко одержав 33 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 15,86 млн грн від процентів у Міжнародному інвестиційному банку, 2,5 млн грн від повернення грошової застави як кандидата на пост президента, 297,6 тис. заробітної плати.

Окремо 6,17 млн грн Порошенко отримав від британської Atkins Thomson Limited за виграну справу про розповсюдження недостовірної інформації ВВС (сюди ввійшла сплата моральної шкоди і компенсація судових витрат).

На банківських рахунках Порошенко розмістив $3 млн, 911,9 тис. грн, 12,9 тис. євро, 842 фунта стерлінга.

Ще 8,19 млн грн становили внески до інвестфонду “Прайм Ессетс Кепітал”.

Готівкою нардеп зберігає 400,7 млн грн і $47,87 млн.

Також він вказав, що позичив третім особам $1 млн і 1,11 млн грн.

Окремо Петро Порошенко задекларував $828,1 тис., розміщених на рахунках швейцарського банку і які є власністю Rothschild Trust Schweiz AG.

Ще вказав 119,5 тис. фунтів стерлінгів у вигляді компенсації, отримані адвокатом для переказу клієнту.

Дружина політика Марина Порошенко тримає у Міжнародному інвестиційному банку 22,2 тис . грн, 3,7 тис. євро і $89.

У пресслужбі підкреслили, що всього в 2019 році Порошенко самостійно або через податкових агентів заплатив 187 млн ​​гривень податків та військового збору. Податки – друга за величиною стаття витрат Порошенко за минулий рік. Як фізична особа він є одним з найбільших платників податків в Україні.

“Загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність і соціальні проекти в минулому році склали близько двохсот мільйонів гривень. Форма декларації не передбачає декларування витрат, здійснених з рахунків юридичних осіб, в яких власником є ​​декларант або члени його сім’ї. Саме тому Порошенко не зміг відбити цю суму в електронній декларації. Як і понад 100 млн гривень, які вже в 2020 році витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу”, – зазначив в пресслужбі політика.

Відзначається, що відносно рухомого і нерухомого майна, істотних змін в декларації в порівнянні з декларацією за 2018 рік не відбулося.

“Крім арешту колекції картин, що мав місце під час штурму спецназом ДБР Національного центру народної культури “Музей Гончара” і обшуку, які були визнані судом незаконними”, – наголошується в пресслужбі.

“Петро Порошенко прозоро декларує власні кошти і доходи з середини 90-х років і є сумлінним платником податків”, – йдеться в повідомленні.