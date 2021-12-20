Про це адвокат Порошенка заявив під час брифінгу.
Наразі Петро Порошенко не в Україні, а у запланованій поїздці.
“Порошенко прилетить. Їм хотілось би, щоб Порошенко лишався закордоном, а вони розповідали б, що Порошенко боїться, не хоче повертатися, а от ми зараз будемо судити”, – стверджує Новіков.
Він додав, що Порошенко стовідсотково повернеться в Україну. І заявив, що це буде зроблено не в ті дати, в які цього бажає прокуратура, і в які хоче Державне Бюро рослідувань.
“Він повернеться тоді, коли Порошенко зазвичай повертається з-за кордону”, – заявив Новіков. “Всі знають, що зараз парламентські канікули та новорічні свята. Кінець грудня-початок січня – це єдиний час, коли за останні 7 років президент України Петро Порошенко взагалі мав можливість кудись поїхати зі своєю сім’єю.
До предметного розгляду цієї справи в суді Новіков обіцяє повернутися уже у новому році, але зазначив, що надзвичайно важливо, щоб цей “сюжет” не загубився у новорічній метушні.
Цю справу Ілля Новіков назвав “олів’єгейтом”.
- Також Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичної організації та державній зраді” для того, щоб потім ввести проти нього санкції РНБО.
- Про аналогічну підозру ексміністру Демчишину, що з нею не так і чому Володимиру Зеленському варто починати хвилюватися, читайте у матеріалі.
- 16 листопада адвокати Порошенка заявили про підготовку нової підозри та наголосили, що справа – сфабрикована.
- Нагадаємо, колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема, який ознайомився з текстом підозри Володимиру Демчишину, переконаний, що в діях ексміністра енергетики немає складу злочину.