17 січня на батьківщину повертається п'ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко. Про готовність зустріти Порошенка та необхідність його підтримки заявили десятки політиків, громадських діячів та ветеранів ООС, організувавши флешмоб.

#Букви зібрали заяви із закликами про приєднання до флешмобу

“17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії”, – зазначав раніше Петро Олексійович.

Політик та колишній міністр інфраструктури уряду Гройсмана Володимир Омелян у коментарі #Буквам заявив, що 17 січня він біля аеропорту планує зустрічати Петра Порошенка.

“Ми всі чекаємо на Петра Олексійовича. Ми з ним і ми віримо, що він – єдиний гідний президент, який був за останні десять років в Україні”, – заявив Володимир Омелян.

Депутат Київської міської ради від партії “ЄС”, генерал-лейтенант Віктор Кононенко підтвердив #Буквам свій намір зустрічати п’ятого президента.

Своєю чергою, ветеран ООС, депутат Київської міської ради Олександр Погребиський зауважив, що 17 січня він особисто зустрічатиме Порошенка, оскільки йому “є різниця”.

“ПП своїх не лишає, повірте мені! Він не лишає ні країну, ні її проблеми. І так, він приїде 17-го січня! І так ми прийдемо його зустрічати!!! Бо мені не все одно, мені не “какая разніца”, – зазначив ветеран ООС.

Із закликами захистити демократію член партії “Європейська Солідарність” Валерій Прозапас наполягає не допустити поліцейського свавілля відносно Порошенка як лідера опозиції.

“Ущербні хами не змусять мій народ зрадити власну країну, і не поведуть її до “референдуму примирення”, попутно зазирнувши у вічі своїх убивць”, – йдеться у повідомленні ветерана ООС, голови правління ГО “Брати по зброї” Гліба Бабіча.

Він також закликав громадян та усіх, “хто має свідомість”, для початку позитивного процесу прийти на анонсовану зустріч із “теплим одягом, чаєм та почуттям єдності”, аби зробити дещо – “остаточно неможливим”.

Депутатка Київради від “ЄС” Людмила Ковалевська нагадала, що під час зимових свят представники Офісу президента “здійснювали заповітну мрію Володимира Зеленського”, вручаючи підозру, арештовуючи майно та проводячи обшуки.

Вона закликала приєднатись до “Європейської Солідарності” та зустріти лідера опозиції, оскільки, за її словами, “це вже питання не підтримки, а усвідомлення”.

“Новою реальністю” назвав депутат Київської міської ради Вадим Сторожук відновлення політичних переслідувань в Україні.

“Наша нова реальність — не та, віртуальна, де скумбрія по 8, а та – де річна інфляція побила “рекорд” з 2017 року і сягнула аж 7,9% у 2021-му, де розвалюється українська економіка, а війська ОДКБ зайшли в Казахстан”, – додав депутат.

Варто зауважити, що до заклику приєднались не лише представники столичної громади.

Зокрема, лідер фракції “Європейської Солідарності” у Полтавській міській раді Андрій Карпов запропонував усім охочим прийти на зустріч із п’ятим президентом України, попередньо придбавши квитки “за 1000 від Зеленського”.

Представник від “ЄС” в Одеській обласній раді Богдан Галайда запропонував “плюсувати” усім, хто приєднується до нового флешмобу.

Ветеран російсько-української війни із позивним “Апач” на своїй сторінці у Facebook нагадав про повернення Петра Порошенка лаконічним постом із зазначенням відповідної дати.

Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Підозру Петру Порошенку підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.