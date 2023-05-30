Джерело: лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко у Facebook.

За його словами, фракція кілька місяців вимагала повернути доплати для сил оборони і посилити соціальний захист для військових.

“Боріться – поборете! Три місяці боротьби, і ми дотисли законодавчу норму про додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч грн. Законопроєкт ухвалено в першому читанні (ми вимагали проголосувати в цілому)”, – написав Порошенко. “Нам казали, що це популізм, і це неможливо. Ми знайшли всі джерела фінансування. І довели: в країні є кошти на забезпечення своєї армії і своїх воїнів. Ми боролися за захист воїнів, за повагу до них і за справедливість”.

Відповідно до законопроєкту строковики будуть отримувати додатково 6 тисяч виплат. Аналогічну суму отримуватимуть поранені захисники. Також курсантам призначено додаткові 2 350 гривень.

Ще відпустка кожного українського військовослужбовця відтепер буде 30 днів. Законопроєкт №9342 передбачає, що захисники зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану:30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами.

Військовим будуть доплачувати щомісячно додаткову винагороду від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Урядом.