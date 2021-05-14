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Порошенко пожертвував 100 тисяч доларів Українському католицькому університету

Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав 100 тисяч доларів на будівництво нового Колегіуму Українського католицького університету (УКУ).

П’ятниця, 14 травня 2021, 18:52

Про це повідомили у пресслужбі УКУ.

“Новий Колегіум УКУ – це масштабний формаційний простір для студентів, працівників та гостей нашого університету. Будинок спроєктований за моделлю living learning community – спільноти, що живе і навчається разом. Офіційне відкриття Колегіуму заплановане на 26 червня”, – йдеться у повідомленні.  

Петро Порошенко розповів, чому вирішив інвестувати в УКУ та розвиток якісної освіти:

“Український католицький університет – це оновлення і водночас відродження традицій української освіти. Це нові підходи не лише до навчання, УКУ формує нове розуміння освіти як залучення до спільноти зі своїми високими цінностями, професійними стандартами й розумінням місії”.

За його словами, за втіленням цієї місії стояли люди з великим моральним авторитетом: владика Любомир Гузар, Великий канцлер Блаженніший Святослав, довголітній ректор і президента владика Борис Ґудзяк, ректор о. Богдан Прах, проректор Мирослав Маринович. 

“Без перебільшення, можу сказати, що їхнє бачення створило нове явище не лише в освіті, а й у всьому суспільному житті”, – наголосив Порошенко.

Лідер “ЄС” додав, що УКУ стабільно перебуває на найвищий сходинках українських освітніх рейтингів, дає якісну освіту не лише в гуманітаристиці, а й в ІТ, бізнес-менеджменті, в управлінні державним і суспільними процесами. Він впевнений, що це навчальний заклад XXI століття, орієнтований на практику і на успіх його випускників у найрізноманітніших сферах діяльності.

“А ще важливо, що це український університет, тому що в ньому викладають і навчаються люди з різних кінців України. Вони приносять в його аудиторії розуміння всієї різноманітності нашого життя, формують бачення майбутнього і повертаються, щоб втілити його. Переконаний, що їм це вдасться, що УКУ багато зробив і зробить для оновлення України”, – переконаний Порошенко.

Довідка. Український католицький університет створений майже 20 років тому у Львові. Університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-Католицької Богословської Академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький, а очолив її перший ректор о. Йосиф Сліпий. УКУ з року в рік очолює рейтинги українських вишів із найвищим середнім балом вступу. Окрім навчальних програм, які об’єднують талановитих студентів з усієї країни, а також потужних програм бізнес-освіти, УКУ відомий і сучасним кампусом та швидкими темпами його розбудови. Університет існує без жодного фінансування від держави завдяки благодійним внескам.

  • Раніше п’ятий президент Петро Порошенко подав позов про захист честі та гідності проти Міністерства внутрішніх справ і заступника голови МВС Антона Геращенка (через його заяви про нібито причетність партії “Європейська Солідарність” та особисто  Порошенка до розфарбовування Офісу президента та розбиття шибок на дверях на Банковій).
Теги: ЄС, Петро Порошенко, УКУ

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