Порошенко пожертвував 100 тисяч доларів Українському католицькому університету

Про це повідомили у пресслужбі УКУ.

“Новий Колегіум УКУ – це масштабний формаційний простір для студентів, працівників та гостей нашого університету. Будинок спроєктований за моделлю living learning community – спільноти, що живе і навчається разом. Офіційне відкриття Колегіуму заплановане на 26 червня”, – йдеться у повідомленні.

Петро Порошенко розповів, чому вирішив інвестувати в УКУ та розвиток якісної освіти:

“Український католицький університет – це оновлення і водночас відродження традицій української освіти. Це нові підходи не лише до навчання, УКУ формує нове розуміння освіти як залучення до спільноти зі своїми високими цінностями, професійними стандартами й розумінням місії”.

За його словами, за втіленням цієї місії стояли люди з великим моральним авторитетом: владика Любомир Гузар, Великий канцлер Блаженніший Святослав, довголітній ректор і президента владика Борис Ґудзяк, ректор о. Богдан Прах, проректор Мирослав Маринович.

“Без перебільшення, можу сказати, що їхнє бачення створило нове явище не лише в освіті, а й у всьому суспільному житті”, – наголосив Порошенко.

Лідер “ЄС” додав, що УКУ стабільно перебуває на найвищий сходинках українських освітніх рейтингів, дає якісну освіту не лише в гуманітаристиці, а й в ІТ, бізнес-менеджменті, в управлінні державним і суспільними процесами. Він впевнений, що це навчальний заклад XXI століття, орієнтований на практику і на успіх його випускників у найрізноманітніших сферах діяльності.

“А ще важливо, що це український університет, тому що в ньому викладають і навчаються люди з різних кінців України. Вони приносять в його аудиторії розуміння всієї різноманітності нашого життя, формують бачення майбутнього і повертаються, щоб втілити його. Переконаний, що їм це вдасться, що УКУ багато зробив і зробить для оновлення України”, – переконаний Порошенко.

Довідка. Український католицький університет створений майже 20 років тому у Львові. Університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-Католицької Богословської Академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький, а очолив її перший ректор о. Йосиф Сліпий. УКУ з року в рік очолює рейтинги українських вишів із найвищим середнім балом вступу. Окрім навчальних програм, які об’єднують талановитих студентів з усієї країни, а також потужних програм бізнес-освіти, УКУ відомий і сучасним кампусом та швидкими темпами його розбудови. Університет існує без жодного фінансування від держави завдяки благодійним внескам.