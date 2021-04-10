Про це повідомила пресслужба партії.

“Мета цього плану – захист життя і здоров’я українців, подолання пандемії, соціальних наслідків пандемії шляхом набуття колективного імунітету від коронавірусної хвороби”, – зазначив Порошенко.

За його словами, перш за все треба швидко отримати достатню кількість вакцин, яка дозволить сформувати колективний імунітет.

“Поки що залишилося в наявності трохи менше 200 тисяч вакцин індійського виробництва CoviShield. І 215 тисяч вакцин китайського виробника, яка ще пройшла оформлення і реєстрацію. До червня можна отримати більше 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній Раді внести зміни до бюджету і заплатити Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту”, – закликав лідер “ЄС”.

Він також запропонував звернутися до керівництва компанії Novavax, урядів дружніх країн, які завершують вакцинацію для термінового надання Україні ще 10 мільйонів доз вакцин.

Крім того, Порошенко закликав збільшити видатки на закупівлю вакцин щонайменш на 5 млрд грн, для чого необхідно внести зміни до Державного бюджету України.

Серед пропозицій, які розробила “Європейська Солідарність” – не лише забезпечити наявність вакцини, але й ретельно пропрацювати логістику для того, щоб сотні тисяч українців щоденно мали можливість зробити щеплення, а також підготувати інфраструктуру.

Порошенко наполягає на проведенні засідання РНБО із залученням представників парламентських фракцій. Затвердження і виконання дієвого плану щодо підготовки пунктів щеплення, холодильних установок, транспорту, навчання медичного персоналу та інших питань.

Він наголосив, що ще одне нагальне завдання – розширення кількості лікарняних ліжок із підведеним киснем. Для цього він закликав відкрити для пацієнтів з COVID-19 відомчих лікарень (Національної академії медичних наук, лікарні МВС, лікарні залізниці, СБУ, Державної прикордонної служби, ДУС в Феофанії та інші).

Порошенко також вимагає забезпечити соціальний захист медиків у повному обсязі.

Він також зазначив, що провідні виробники закінчують розробку і випробовування препаратів, які полегшують перебіг і лікування коронавірусу, тому слід укласти контракти щодо постачання в Україну ліків проти COVID-19 після завершення їх випробовування.

Важливо також забезпечити економічний захист громадян, які потерпають від наслідків пандемії.

“Нам треба зараз захистити людей шляхом продовження податкової знижки для фізичних осіб на 2021 рік і особливості оподаткування юридичних осіб для тих, хто надає зараз благодійну допомогу хворим і лікарням. Вирахувати видатки родин на тести і лікування ковіду з базового оподаткування фізичних осіб, забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції заклади охорони здоров’я, заклади освіти, забезпечити пенсіонерів, багатодітні родини. Нами вчора було прийнято рішення, що “ЄС” з цієї п’ятниці відновлює розсилку продуктових пакунків, які минулого року допомогли десяткам тисяч родин втриматися, захиститися і вижити”, – пояснив Порошенко.

Крім того, лідер “ЄС” закликав владу розробити та узгодити з міжнародними партнерами паспорт вакцинації, який почне діяти в Євросоюзі з 15 червня 2021 року.

Також, на переконання Порошенка, потрібно забезпечити муніципальний та комерційний доступ до вакцин. При цьому необхідно встановити обмеження на ціну вакцин, тестів, ліків і передбачити відповідальність за оборудки з вакцинами.

Він також спрогнозував, що щеплення треба буде періодично повторювати. Тому необхідно запровадити механізми державно-приватного партнерства для інвестування у виробництво вакцин на території України, створення для цього виробничих потужностей, придбання необхідних ліцензій.