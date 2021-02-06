Про це поінформували в пресслужбі партії. Також про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці політика.

“У мене нема питання до Джозефа Байдена, чому Україна і досі не в НАТО. Це як висувати претензію до Ілона Маска, чому ми й досі не полетіли на Марс. Чи винуватити Євросоюз, чому в Україні і досі не почалася вакцинація, хоча вона вже йде повним ходом в Алжирі, в Бангладеш, в Пакистані і в десятках інших країн. Так, рішення про прийняття України до Євросоюзу чи НАТО прийматимуть наші партнери, які вже є членами цих міжнародних структур. Але наша готовність увійти у відкриті двері залежить лише від нас самих. Від того, наскільки якісно ми виконаємо власну домашню роботу. Так, як це було з виконанням об’ємного Плану дій з візової лібералізації. Тоді результатом наполегливої реформаторської роботи стала достойна винагорода — “безвіз” для українських громадян”, – наголосив Порошенко у відеозверненні.

Він нагадав, що два роки тому Верховна Рада проголосувала за незворотність європейського та євроатлантичного курсу України (закріпила в Конституції стратегію на членство в ЄС та НАТО).

“Пригадуєте, хтось пропонував тоді “новий курс”. Хтось питав: “Какая разница?”. Тому і зафіксували чітко євроатлантичний курс в Основному законі. Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші стосунки з Євросоюзом увійшли в кризу, яку уже важко приховати”, – зазначив Порошенко.

У зв’язку з цим політик представив покроковий план, щоб “Україна змогла вже цього року, попри пандемію, зробити впевнені кроки на шляху до ЄС та НАТО”.

За словами Порошенка, діючій владі слід:

1. Припинити знищення антикорупційної інфраструктури, гарантувати незалежність НАБУ і прозорий конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“Образно кажучи, закрити на Банковій пункт прийому валіз з “Великого крадівництва”. Ставитися до корупції так, як кричав на стадіоні”, – наголосив Порошенко.

2. Реалізувати Дорожню карту судової та антикорупційної реформ, яка відповідає критеріям ЄС та НАТО.

“Влада сама попросила “Велику сімку” надати цей план, але, отримавши його, діє з точністю до навпаки. І робить це за вказівкою портновської агентури в Офісі президента. “Європейська Солідарність”, натомість, подала законопроєкт, за яким конкурс на посаду суддів Конституційного суду має відбуватися так само, як ми його провели при формуванні Вищого антикорупційного суду, а саме — із залученням комісії із незалежних міжнародних експертів”, – заявив Порошенко.

3. Поглибити секторальну інтеграцію (зокрема, в енергетичній, цифровій, митній, шенгенській сферах). Як уточнив політик, “наявність амбітних інтеграційних проєктів… дозволить залучити інвестиції в Україну, створити нові робочі місця і покращити рівень життя людей”.

4. Докладати дипломатичних зусиль, щоб підтвердити заявку України стосовно Плану дій щодо членства в НАТО.

“Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення до НАТО. І Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З Планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не стане. Лише сама Україна має докласти чималих дипломатичних зусиль, щоб підтвердити заявку, зроблену ще у 2008 році, і перепідтверджену нашою командою у 2018”, – зазначив Порошенко.

5. Кроки із зміцнення довіри з партнерами по НАТО (як, наприклад, “розслідування зливу росіянам інформації про спецоперацію із затримання “вагнерівців”).

“Ми свого часу витратили не один рік, щоб переконати наших західних партнерів, в тому числі із розвідувального товариства, що у нас секрети більше не “течуть” у Москву. А тут такий ляп, який це все перекреслює і підриває довіру”, – зауважив політик.

Порошенко порадив нинішній владі взяти за приклад досвід його команди, яка свого часу здобула “безвіз”.

“У будь-яких кроках, які наближатимуть нас до Євросоюзу та НАТО, влада може розраховувати на “Європейську Солідарність” і на мої особисті міжнародні зв’язки. Ми — єдина проєвропейська опозиція, для якої членство в НАТО та ЄС не просто рядок в програмі. У нашій роботі це — головна стратегічна мета для всіх українців. Тому що лише в ЄС та НАТО ми отримаємо гарантії незалежності, миру і добробуту”, – підсумував політик.