П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прибув сьогодні на допит до Державного бюро розслідувань.

Трансляція прибуття політика здійснювалася на Facebook-сторінці партії.

Порошенко прибув до ДБР у супроводі адвокатів. Перед входом у будівлю Бюро його зустріли вітаннями і вигуками підтримки прихильники і колеги по партії.

Порошенко виступив перед прихильниками біля будівлі ДБР. Політик, зокрема, поінформував, що Шевченківський районний суд Києва зобов’язав слідчого закрити кримінальну справу, за якою його викликали на допит.

“Суддя прийняла рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи в зв’язку з відсутністю події злочину”, – наголосив Порошенко.

Він також подякував усім, “хто залишився не байдужий до спроби повернути Україну в часи Януковича, почати політичні переслідування опозиції”.

“Ми прийшли в ДБР, розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань”, – заявив політик.

Крім того, Порошенко звернувся до нинішнього глави держави Володимира Зеленського.

“Володимире Олександровичу, займіться функціями президента, захищайте країну, зміцнюйте світову солідарність, допомагайте вирішити соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. У нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої”, – зазначив Порошенко.

Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України. Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

У свою чергу, адвокат Порошенка – Ігор Головань уточнив, що його клієнта будуть допитувати у справі про призначення суддів.

“Тобто реалізація конституційних повноважень президента. Всі провадження стосуються рішень президента, які передбачені Конституцією”, – заявив адвокат.

Варто відзначити, що в Держбюро розслідувань допускали силовий привід Петра Порошенка на допит. У зв’язку з цим політик напередодні оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що прийде на допит у п’ятницю, 28 лютого, незважаючи на те, що він вважає справи проти нього політично мотивованими.