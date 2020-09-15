Про це повідомляють #Букви.

Так Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали літературні читання з поетом , прозаїком, перекладачем, співаком та музикантом Сергієм Жаданом.

Захід проходив на терасі “Всі.Свої” в Києві.

Як повідомлялося раніше, сьогодні український рок-гурт “Жадан і Собаки”, фронтменом якого є Сергій Жадан, випустив нову пісню “Вова”. Це політична сатира.

“Випущена на старті чергової передвиборної кампанії, пісня присвячена взаємостосункам влади та громадянського суспільства. Твір побудовано як алюзію на класичну античну драматургію, де тезою є героїчні монологи очільника (в нашому випадку – колективного підсвідомого Вови), а антитезою – хорова відповідь електорату… Всі збіги в іменах, прізвищах та геолокаціях – випадкові”, – йдеться в описі до відео.

Варто зазначити, що приспів пісні містить наступні рядки: “Бувай ми здорова, моя чорноброва! / Вова купує квиток до Ростова / Вчора ще була у нас священна корова / А нині Вова пензлює до Ростова”.