П'ятий президент України і народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Петро Порошенко приїхав до Офісу Генерального прокурора.

Про це Порошенко повідомив на своїй публічній сторінці в Facebook.

“Ми приїхали в ГПУ, щоб продемонструвати: ми їх не боїмося! Ми приїхали сюди, щоб сказати їм в очі, що вони порушують законодавство, намагаються встановити в Україні авторитарний режим”, – написав він.

За словами нардепа, у ДБР йому спробувала пред’явити підозру людина, що не представилася, у справі про “реалізацію конституційних повноважень президента щодо призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки”.

“Після численних експертиз підтвердилося, що я діяв у повній відповідності з Конституцією України. Повноваження президента визначені Конституцією, там чітко наголошено, що президент зобов’язаний призначати керівництво військових формувань, до яких належить і Служба зовнішньої розвідки”, – розповів Порошенко.

Також п’ятий президент вважає, що влада “сама себе загнала у глухий кут”, оскільки вручати підозру президенту і чинному народному депутату повинен тільки Генеральний прокурор.

Нагадаємо, що у Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили п’ятому президенту України Петру Порошенку про підозру.

Раніше Печерський районний суд Києва прийняв рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка на допит як свідка в Державне бюро розслідувань.