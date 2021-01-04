Про це Порошенко повідомив в Facebook.

“Переобрання Ненсі Пелосі спікером Палати представників США — гарна новина для України. Пані Пелосі — давній друг нашої держави, підтримує її територіальну цілісність, євроатлантичний вибір та курс реформ, а також прибічник посилення санкційного режиму щодо Росії за її підривні дії проти США та України”, – написав Порошенко.