Про це Порошенко повідомив в Facebook.
“Переобрання Ненсі Пелосі спікером Палати представників США — гарна новина для України. Пані Пелосі — давній друг нашої держави, підтримує її територіальну цілісність, євроатлантичний вибір та курс реформ, а також прибічник посилення санкційного режиму щодо Росії за її підривні дії проти США та України”, – написав Порошенко.
- Демократа Ненсі Пелосі обрано спікером Палати представників нового, 117 скликання, Конгресу США.
- Пелосі обіймає згадану посаду вже четвертий раз. Вона була спікером Конгресу попереднього скликання, також із січня 2007 року по січень 2011 року (110-го і 111-го скликань).