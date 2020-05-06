Порошенко закликав депутатів завтра прийняти закон про страхування медиків

Про це він сказав під час відеоконференції з профільним парламентським комітетом ВР.
“Законопроєкт “Про обов’язкове страхування лікарів у разі зараження COVID-19” повинен бути терміново розглянуто і прийнято в першому читанні і в цілому на позачерговому засіданні Верховної Ради. Зволікати більше ніколи. Майже 20% хворих на коронавірус – медики. Для порівняння, в інших країнах цей відсоток становить лічені відсотки, в середньому – не більше 2% “, – зазначив Порошенко.
За його словами, упродовж минулої доби були інфіковані ще 72 медичних працівника. Зараз на апаратах штучної вентиляції легенів перебуває 14 медиків, 18 – померли.
“Закликаю депутатів: прийміть закон про страхування медиків. Давайте разом захистимо наших лікарів”, – підкреслив лідер партії “ЄС”.
- На позачерговому засіданні 30 квітня Верховна Рада України підтримала застосування спеціальної процедури при розгляді “антиколомойського” проєкту закону (про неповернення націоналізованих банків їхнім ексвласникам).
- Крім того, був ухвалений у першому читанні законопроєкт, який передбачає продовження податкових пільг для бізнесу на час карантину.