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Порошенко закликав владу довести до кінця справу проти РФ за агресію в Керченській протоці

За останній рік жодне українське військове судно не перетнуло Керченську протоку, тому що нинішня влада не зробила нічого, щоб захистити свободу судноплавства в Азовському морі.

Середа, 29 квітня 2020, 22:23

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко, повідомляє пресслужба партії.

Порошенко наголосив, що в травні спливає термін, коли Україна має подати свою позицію до Міжнародного арбітражу з морського права щодо компенсації Російською Федерацією збитків за порушення міжнародних норм під час акта воєнної агресії в листопаді 2018 року.

“Майже рік, як 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі ухвалив попереднє рішення на користь України у справі “Україна проти Росії про затримання військових кораблів і їх екіпажів в Керченській протоці в листопаді 2018 року”. Трибунал оголосив про застосування тимчасових заходів щодо Російської Федерації за порушення нею імунітету трьох українських військових кораблів і двадцяти чотирьох членів екіпажу. Він зобов’язав Кремль віддати наші кораблі й звільнити моряків. Завдяки цьому вердикту наших героїв вдалося повернути додому”, – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що це безпрецедентне в історії трибуналу рішення стало наслідком професійної роботи української дипломатичної команди згідно з підписаними ним директивами.

“Директиви давали чітке завдання — залучити агресора до відповідальності. Уже в наступному місяці Україна повинна подати меморандум з роз’ясненням своєї позиції в Спеціальний міжнародний арбітраж, створеного відповідно до Конвенції ООН з морського права. На даному етапі мова йде вже про компенсацію збитків, завданих Україні “, – додав Порошенко.

Однак, на його думку, викликає сумніви готовність нинішньої української влади продовжити міжнародно-правовий процес, який було розпочато.

“Росія вже використовує тезу про те, що адміністрація Зеленського, Офіс Генерального прокурора України, ДБР і самі розглядають події листопада 2018 роки як військову провокацію з боку України”, – підкреслює Порошенко.

Він звертає увагу і на те, що дії українського ДБР чітко синхронізовані з Федеральною службою безпеки Росії.

“Тому і в ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем — кримінальним злочином. І ФСБ, і ДБР допитували українських моряків. Єдиним розходженням між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ заарештувала українських моряків, а ДБР — хоче пред’явити підозру командувачу військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку”, – додає лідер “Європейської солідарності”.

Порошенко акцентує, що виникають обґрунтовані підозри, ніби Володимир Зеленський змирився з повзучою анексією Росією Азова і фактично визнає Азовське море “внутрішнім озером” Росії.

“Влада в рамках міжнародного морського права та за підтримки наших закордонних  партнерів могла і повинна була наполягати на нашому законному суверенному праву здійснювати такі переходи в інтересах зміцнення обороноздатності країни. Очевидно, що сам факт наявності в Україні кримінальної справи щодо подій в Керченській протоці підриває позиції нашої держави в Спеціальному міжнародному арбітражі. Ініціатори цієї справи та посадові особи, які її порушили на догоду Москві, повинні бути покарані за державну зраду”, – констатує п’ятий президент.

Своєю чергою, “ЄС” вимагає від МЗС надати суспільству інформацію, яким чином країна готується до арбітражу, і висловити публічно свою позицію щодо нападу Росії на Україну в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. #Букви нагадали, як це було.

В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес по поверненню кораблів, 20 листопада вони почали прибувати до Очакова.

Теги: Петро Порошенко, ФСБ РФ, Керченский пролив, международный трибунал

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