Про це повідомляє прес-служба партії.

“Європейська солідарність” за мораторій на внутрішньополітичну боротьбу. За те, щоб всі політики всі свої битви відклали на потім, коли переможемо вірус. Але є зустрічна вимога до влади – утримуватися від прийняття сумнівних рішень, які викликають поляризацію і напругу в суспільстві, розколює його. На зразок ідеї підживити дніпровською водою російські військові бази в Криму. Або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі, остаточне підписання якого заплановано на 25 березня. Чи не з цим наміром пов’язаний той поспіх, з якою влада планує надзвичайний стан, та ще й з порушенням конституційної процедури його введення“, – запитує п’ятий Президент.

Порошенко підкреслює, що надзвичайний стан – це цензура, комендантська година і продовольчі картки.

“Це навряд чи вже зупинить вірус. А ось економіку покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас в кінці кінців не вистачить ресурсів на боротьбу з корона- і іншими вірусами, на зарплати, пенсії”, – говорить він.

Водночас Петро Порошенко вважає, що Президент Володимир Зеленський і без введення надзвичайного стану має набагато більше влади, ніж всі попередні президенти України.

У той же час екс-президент закликав всіх відповідально ставитися до свого здоров’я, здоров’я рідних і близьких.

“Не збираюся підміняти собою головного санітарного лікаря. Тим більше, що він, по правді кажучи, один з небагатьох в цій владі, кого можна назвати професійним”, – додав він.

Крім того, Порошенко заявив, що Україні слід терміново відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, акцентуючи, що для цього влада повинна прийняти закон, який гарантує неповернення “Приватбанку” олігарху Ігоря Коломойського.

“Настав час, панове слуги, вибирати між інтересами народу і мрією Коломойського про банк собі і дефолт Україні”, – говорить він.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.