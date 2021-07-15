Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Вказаний документ сьогодні розглядали в залі засідань Верховної Ради.

Це перша трирічна Бюджетна декларація, схвалена Кабінетом Міністрів. Вона визначає засади бюджетної політики й показники держбюджету на середньостроковий період та є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.

“Друзі, а де Зеленський? А він блукає на екваторі свого президентства. Половина терміну Зеленського вже минула, а виконувати хоч щось з обіцяного ніхто не збирається! Бюджетна декларація на наступні роки – це розписка у власній безпорадності, явка з повинною”, – наголосив Порошенко, коментуючи документ.

Він зауважив, що у нинішнього глави держави не здатні скористатися “безпрецедентно сприятливою для України кон’юнктурою зовнішніх ринків, починаючи від зерна і закінчуючи чорними металами”.

“Він (Володимир Зеленський, – ред.) не знає, як обернути це на користь для кишені кожного пересічного українського громадянина. Кожна українська родина зараз платить високу ціну за непрофесійність і повну управлінську безпорадність влади. Платить низькими зарплатами, мізерними пенсіями, захмарними тарифами, високими цінами”, – зазначив Порошенко.

За його словами, Бюджетна декларація свідчить “про відсутність будь-якої економічної стратегії”.

“Бо дороги, безумовно, треба будувати, але два роки тому за ці самі гроші будувалося вдвічі більше кілометрів. Я твердо переконаний, що зараз це “велике крадівництво” йде не в кишені будь-якої іншої команди, а в його особисту кишеню”, – заявив Порошенко.

Він також нагадав, що рік тому Володимир Зеленський “обіцяв вдвічі знизити тарифи”.

“А вартість однієї платіжки зараз зросла більш як на 50%. Кількість родин, які отримують субсидії, найменш захищені верстви населення, скоротилася більш як вдвічі – з 7 млн до 3 млн. А видатки на субсидії з державного бюджету також скоротилися в 2,5 рази – з 73 млрд грн до 36 млрд грн”, – наголосив п’ятий президент.

У зв’язку із цим він озвучив низку вимог до Бюджетної декларації уряду.

“Ми вимагаємо, щоб Бюджетна декларація передбачала істотне збільшення видатків на субсидії, так само були внесені зміни до закону про державний бюджет. Ми вимагаємо підвищення заробітної плати, грошового забезпечення контрактників, яке востаннє збільшувалося ще за моїм дорученням на початку 2019 року. Виконати зобов’язання перед вчителями, лікарями, відмовитися від збільшення податків на середній клас, зосередитися на ключових реформах і відновленні довіри інвесторів. Бо кінець епохи бідності настане, але не за ваших часів, панове “слуги”, – підсумував Порошенко.