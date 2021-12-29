Відповідні слова прозвучали під час інтерв’ю Петра Порошенка для “5 каналу”.

Зокрема він прокоментував ситуацію в енергетичній сфері в Україні та чим, на його думку, керується при цьому чинний президент Володимир Зеленський:

“Якщо виходити з логіки Зеленського – вона полякає в тому, що “Я фартовий. І при мені температура 1 січня чи 1 лютого буде 20 градусів тепла”. Я хочу розчарувати: не буде”.

Петро Порошенко нагадав, що середня температура по Україні взимку мінусова, іноді доходить до 10-12 градусів морозу. Він наголосив, що Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля.

“І я не хочу бути Касандрою, я не хочу давати поганих прогнозів. Але є запитання в українського суспільства, і в мене, як у лідера опозиції, на які Зеленському немає що відповісти”, – стверджує п’ятий президент.

Порошенко нагадав, що коли Україна оголосила енергетичну незалежність, він видав директиву подати в суд на ПАО “Газпром”. Ніколи ні до, ні після нього не було подібних прецедентів. І Україна виграла цей суд – відсудила 4,5 млрд доларів, з яких 1,5 млрд сплатили за спожитий газ, а частина коштів надійшла на розрахунковий рахунок.

“На початку минулої зими у НАК “Нафтогаз” було понад 2 млрд доларів, які було передбачено не на крадіжки, не на корупційні оборудки “Великого Крадівництва”, не на корупцію на закупівлі медичного обладнання – на них треба було купити газ. Газ тоді коштував в 10 разів дешевше, ніж сьогодні. Внаслідок цього за рік не стало цих двох мільярдів, вони зникли. Їх забрав хто? Зеленський”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко підписав офіційну заявку на те, щоб держава покрила цінові “розриви”, виділивши ще 5 млрд доларів.

Петро Порошенко здивувався, що за його каденції НАК “Нафтогаз” була прибутковою компанією з абсолютно прозорою діяльністю. А зараз це збиткова компанія. Він запитав: хто нестиме за це відповідальність?