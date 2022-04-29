Порошенко про нові санкції проти РФ: «Ми ведемо переговори з американськими та європейськими партнерами»

Про це він повідомив в інтерв’ю на “5 каналі”.
“Ми ведемо переговори з американськими і європейськими партнерами. Ми дуже вітаємо, що сьогодні сформована комісія, де формуються санкції – ми готові направити свої напрацювання. Так само, як ми це зробили для наших партнерів”, – наголосив Порошенко.
Лідер “Європейської Солідарності” зазначив, що спочатку необхідно запровадити повне енергетичне ембарго. Він зауважив, що 50% газу, який купує Європа, припадає на Німеччину. Вона заплатила за енергоносії більше ніж 30 мільярдів євро з початку війни. Порошенко додав, що треба поставити питання, аби були запущені німецькі атомні електростанції, відтермінувати їх закриття. Можуть бути запущені звичайні теплові електростанції на німецькому вугіллі й відмовитиссь від російського газу.
“Якщо все одно вам потрібно купувати російський газ, ви не можете цього року відмовитись – зробіть високі імпортні мита. Збирайте кошти від цього мита на окремому рахунку і спрямовуйте їх на відновлення України. Тоді ви фінансуєте не лише Росію, а хоча б частково компенсуєте Україні те, що Путін отримує від вас гроші”, – пояснив п’ятий Президент.
Порошенко заявив, що Росія зараз намагається обдурити світ, переспрямовуючи нафту на нетрадиційні для себе ринки Єгипту, Сирії, Індії й Китаю. За його словами, потрібно вивчити досвід, як накладали арешти на яхти російських мільярдерів з найближчого оточення Путіна та зробити такий самий механізм для російських танкерів.
Він також запропонував створити програму на кшталт іранської “нафта в обмін на продовольство”. Кошти кожного платника, який купує російські нафту чи газ, мають бути сконцентровані на окремому рахунку і витрачатися лише на їжу та медикаменти, щоб контролювати, що жодна копійка, жоден цент з цих коштів не піде на зброю.
Порошенко також наголосив на необхідності санкцій проти російської церкви та її очільника Кирила Гундяєва.
“Ми сьогодні побачили, що вони робили в Маріуполі, коли дітей-сиріт, жінок примусово депортували в російську федерацію, що міжнародним правом прирівнюється до тортур. Розміщувалися в приходах і на території майна, яке належить Російській православній церкві, із забороною покидати Російську Федерацію в треті країни або повертатися додому. Це чіткий прообраз концентраційних таборів, які були розповсюджені у фашистській Німеччині”, – констатував Порошенко.
Водночас він привітав тих священників та ієрархів Російської православної церкви в Україні, які прийняли дуже важливе рішення приєднання до Православної церкви України, рятуючи вірних і себе.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав членів Палати громад, на яких, як повідомляється, накладено санкції Росією, розглядати це як “знак пошани”.
- Зокрема Сполучені Штати Америки розглядають можливість внесення РФ до списку держав-спонсорів тероризму. Також США і надалі вводитимуть санкції проти РФ.
- 26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн. Причому не лише країн ЄС та НАТО – взяли участь держави Африки, Близького Сходу і Перської затоки, Азійсько-Тихоокеанського регіону. Це справжня коаліція, мета якої – не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну.