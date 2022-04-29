Порошенко про нові санкції проти РФ: «Ми ведемо переговори з американськими та європейськими партнерами»

П'ятий президент Петро Порошенко розповів про санкції проти РФ. За його словами, наразі ведеться постійна робота із союзниками щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора.

Про це він повідомив в інтерв’ю на “5 каналі”.

“Ми ведемо переговори з американськими і європейськими партнерами. Ми дуже вітаємо, що сьогодні сформована комісія, де формуються санкції – ми готові направити свої напрацювання. Так само, як ми це зробили для наших партнерів”, – наголосив Порошенко.

Лідер “Європейської Солідарності” зазначив, що спочатку необхідно запровадити повне енергетичне ембарго. Він зауважив, що 50% газу, який купує Європа, припадає на Німеччину. Вона заплатила за енергоносії більше ніж 30 мільярдів євро з початку війни. Порошенко додав, що треба поставити питання, аби були запущені німецькі атомні електростанції, відтермінувати їх закриття. Можуть бути запущені звичайні теплові електростанції на німецькому вугіллі й відмовитиссь від російського газу.

“Якщо все одно вам потрібно купувати російський газ, ви не можете цього року відмовитись – зробіть високі імпортні мита. Збирайте кошти від цього мита на окремому рахунку і спрямовуйте їх на відновлення України. Тоді ви фінансуєте не лише Росію, а хоча б частково компенсуєте Україні те, що Путін отримує від вас гроші”, – пояснив п’ятий Президент.

Порошенко заявив, що Росія зараз намагається обдурити світ, переспрямовуючи нафту на нетрадиційні для себе ринки Єгипту, Сирії, Індії й Китаю. За його словами, потрібно вивчити досвід, як накладали арешти на яхти російських мільярдерів з найближчого оточення Путіна та зробити такий самий механізм для російських танкерів.

Він також запропонував створити програму на кшталт іранської “нафта в обмін на продовольство”. Кошти кожного платника, який купує російські нафту чи газ, мають бути сконцентровані на окремому рахунку і витрачатися лише на їжу та медикаменти, щоб контролювати, що жодна копійка, жоден цент з цих коштів не піде на зброю.

Порошенко також наголосив на необхідності санкцій проти російської церкви та її очільника Кирила Гундяєва.

“Ми сьогодні побачили, що вони робили в Маріуполі, коли дітей-сиріт, жінок примусово депортували в російську федерацію, що міжнародним правом прирівнюється до тортур. Розміщувалися в приходах і на території майна, яке належить Російській православній церкві, із забороною покидати Російську Федерацію в треті країни або повертатися додому. Це чіткий прообраз концентраційних таборів, які були розповсюджені у фашистській Німеччині”, – констатував Порошенко.

Водночас він привітав тих священників та ієрархів Російської православної церкви в Україні, які прийняли дуже важливе рішення приєднання до Православної церкви України, рятуючи вірних і себе.