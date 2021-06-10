Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Він детально розповів про те, як відбувався процес звільнення заручників, починаючи з 2014 року, і, зокрема, історію кіборга, майора Гречанова (позивний “Рахман”).

“Напевно можна (було обійтися без Медведчука, – ред.). Але тоді вийдіть і розкажіть це тисячам родин українських заручників. Ви знаєте, я там теж побачив цифри… Тому що це питання дуже емоційне і я думаю, що це абсолютне “скотство” використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього. Мене вже нічим не здивуєш. Коли вони кажуть, що до Медведчука півтори тисячі заручників були звільнені без нього, я це підтверджую. Тому що питання заручників було з першого дня для мене абсолютно принциповим. На першому етапі, зараз я вже може це розкрити, для звільнення заручників і обміну полонених використовувалися сили СБУ. Робилося це на базі батальйонного або бригадного рівня. Зідзвонювалися, обмінювалися – і це робилося за лічені дні після потрапляння в полон. Ще більш болюче питання було евакуація 200-х, пошук, для того, щоб вони не залишилися зниклими безвісти”, – розповів Порошенко.

“Потім російська армія видала наказ – обміни заборонити й сформувати “обмінний фонд”, – нагадав п’ятий президент.

Він перелічив тих, до кого звертався на всіх можливих переговорних майданчиках.

“Жодна моя міжнародна зустріч не проходила без конкретних переговорів, що ми маємо зробити”, – говорить Порошенко.

Лідер “Євросолідарності”, зокрема, розповів про переговори з Папою Франциском, з керівництвом США і тоді віцепрезидентом Джозефом Байденом, колишнім президентом Ізраїлю, нині покійним Шимоном Пересом.

“Я звертався до Єврокомісії, до Європарламенту. За нашою ініціативою було прийнято чотири резолюції. Я звертався до президента Туреччини Ердогана. І я хочу подякувати Ердогану за те, що починаючи від Ахтема Чийгоза і закінчуючи іншими українськими політв’язнями, які були в окупованому Криму, нам вдалося їх витягати”, – нагадав Порошенко.

“І я б звертався до будь-кого – включно з Медведчуком для того, щоб додому повернути наших воїнів. Питання, що цим має займатися Медведчук, – це ж стенограма Нормандського формату. Це було запропоновано учасниками Нормандського формату. Ці пропозиції прозвучали в тому числі й від Путіна. І я на це погодився. Тому що я готовий, я хочу повторити, хоч з “чортом лисим” говорити, для того, щоб повернути людей додому. І ми повернули за перші півтора року моєї каденції за даними СБУ 2947 людей, за даними гуманітарних представників за перші два роки – 3278″, – наголошує Порошенко.

Він обурився щодо маніпуляцій у програмі Бігуса стосовно звільнення кіборга “Рахмана”.

“Я дуже активно боровся конкретно за “Рахмана”. Це можуть підтвердити і члени моєї команди, і волонтери, і добровольці, які дуже опікувалися визволенням наших заручників. Я дякую кожному. Я дякую Мочанову, який докладав до цього максимум зусиль, намагаючись витягнути свого друга. Я дякую Тані Ричковій, бо я двічі відправляв її на “передок”, тому що у нас двічі зривалося це звільнення. Вона пробула півтори доби на “передку”, чекаючи, коли його привезуть”, – згадує Порошенко.

“Я точно не дякую Рубану як агенту російських спецслужб, який намагався заробляти на цьому, виконуючи інші доручення російської влади. Він пропонував – нехай Порошенко відпустить майора російської армії, який був ключовим свідком-доказом російської агресії проти України, безпосередньої участі Російської Федерації. І єдиним доказом для цього має бути рішення суду”, – переконаний Порошенко.

За його словами, відпустити російського майора Старкова без рішення суду – означало позбавити Україну надзвичайно важливих аргументів у суді проти Російської Федерації, доказів злочинів Кремля, які здійснювалися за наказом Путіна і начальника Генерального штабу збройних сил РФ Герасимова.

“25 вересня суд виніс таке рішення щодо вироку – до 14 років цього майора засудити. Після цього в нього залишається час на апеляцію, який мав займати три-чотири місяці. Члени нашої команди, я так м’яко сформулюю, переконали його апеляцію не подавати. Він зробив відеозвернення до Путіна і сказав, що “я – майор збройних сил РФ, номер такий-то, частина така-то, 19 років я служу у збройних силах РФ, приїхав сюди за наказом свого командування на Україну, вбивати українців, і я прошу – витягніть мене звідси”, – нагадав Порошенко.

“Це була дилема. Ти маєш з одного боку долю конкретного українця, який знаходиться в полоні, а з іншого боку – доля 42 мільйонів українців, і ти маєш захистити українську землю й українську державу”, – відверто говорить п’ятий президент.

Він також спростував фейк про те, нібито “Рахман” був змушений чекати президента в аеропорту: “Повертаючись з паризького саміту по клімату, я твердо можу сказати, що ніхто мене не чекав, “Рахмана” привезли з Харкова”.

“Я хочу скористатися цією можливістю і подякувати цьому справжньому воїну, захиснику України за відмову брати участь у спектаклі, який розгортається з однією метою – політичної атаки на опозицію і розповсюдження теорії “зради”, під якою я прожив п’ять років. І яка чітко координувалася з Кремля, а зараз – я вже не знаю, як там Єрмак переговорюється з Козаком чи з Сурковим і звідки він бере ці інструкції. Але я думаю, що Єрмаку краще подумати про свої розмови з Джуліані і про свою участь у справі “Вагнера”, – застерігає Порошенко.

“Я пишаюся тим, що ми витягли майже 3300 українців. І мені дуже сумно, що з квітня 2020 року – вже більше як рік в Україну не повернувся жоден заручник. Щобільше, ви на сьогодні не почуєте, що про політв’язнів, заручників влада турбується, опікується їхніми долями, бо вони залишили все, що мали, в Донецьку, Луганську. Вони мають хворих дітей-інвалідів. Вони не мають ніякого доступу хоча б через іпотеку, через кредити, їм нема де жити. Ми на сьогодні опікуємося частиною з них – ми сплачуємо їх житло. Але це – скотство так ставитися до людей, нічого не робити та намагатися висмикнути. Щоб у такий спосіб намагатися дискредитувати та розсіяти “зраду”. Я думаю, що ви перейшли “червону лінію”. Так не можна робити”, – резюмував Порошенко.

Напередодні журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР”. З ролика журналістів випливало, що процес звільнення “Рахмана” та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка.

Андрій Гречанов (позивний Рахман), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і був взятий в полон бойовиками, не згоден, що “плівки Медведчука” свідчать про затягування процесу його обміну.

Як відомо, обмін відбувся 30 листопада 2015 року. Цьому передувало помилування Порошенком засудженого до 14 років ув’язнення російського військового Старкова.