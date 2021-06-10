Про це йшлося в інтерв’ю Порошенка телеканалу “Прямий”.

Як відомо, напередодні журналісти Bihus.Info опублікували серію роликів із записами розмов одного з лідерів “ОПЗЖ”, кума Путіна Віктора Медведчука з ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР” та російськими посадовцями за 2014-2015 роки.

На цих записах Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента Петра Порошенка в розмовах з російською стороною щодо газових переговорів, обміну полоненими тощо.

Зокрема, в матеріалі йшлося про нібито існування “фірми-прокладки партнера Порошенка”. Порошенко, коментуючи ролики журналістів, наголосив, що це — “класичний зв’язок не журналістики, а нейролінгвістичного програмування, зомбування людей”.

“Зараз я можу зробити вам сенсаційну заяву: фірма-прокладка була. Тільки вона була не у 2014-му, а в 19-му. І належала воно пану Коломойському. Займається вона за ініціативою пана Геруса, голови комітету енергетичного, який запропонував підписати відповідний закон пану Зеленському, і його підпис там стоїть… Ця фірма-прокладка постачає електроенергію до України у 2020-2021 роках”, — наголосив політик.

Порошенко акцентував, що і в питаннях електроенергії, і в питаннях вугілля, згадані фірми-прокладки забезпечили поставки енергетики на суму, яка значно перевищує 1 мільярд доларів.

Коментуючи ситуацію, яка склалася у 2014 році, Порошенко нагадав, що зима була холодною, а половина України вичерпала запаси необхідного вугілля марки антрацит, що добувається на окупованих територіях. Тож українці могли залишитися і без світла, і без тепла. Саме тому було вирішено закуповувати вугілля на підприємствах, що залишилися на окупованій території.

“Українські державні підприємства, які опинилися на окупованій території, але там збереглося керівництво, яке призначено державою Україна, відкривають на підконтрольній Україні території рахунки і отримують кошти за вугілля, яке вони постачають. Причому часто-густо без попередньої оплати, а спочатку поставки, потім з вами розрахуються. І забезпечують виторг від цього для виплати заробітної плати шахтарям”, — нагадав п’ятий президент.

На запитання щодо того, чи було йому відомо про те, що постачанням нібито займалися компанії Медведчука, Порошенко відповів:

“Вибачте, я наголошую, що це компанії українські і державні. І ніяких інших компаній не існувало. Мені принаймні точно про це невідомо. І друга позиція – це дуже легко було перевірити. Візьміть рішення РНБО, уряду, і там написано публічно, що на підконтрольній території, на нашій території відкриваються рахунки цих підприємств і вони працюють на забезпечення вугіллям. Це свідоме рішення”.

Також лідер “ЄС” зауважив, що оплата за вугілля відбувалася на території Україні після відвантаження, і про відкриття “Ощадбанку” чи будь-якого іншого банку на окупованих територіях задля цього не йшлося і не могло йтися, хоча саме про це інформують журналісти.

“І от коли факт перший – про відділення Ощадбанку, факт другий про відкриття рахунків компаній, факт третій – про те, що сплата відбувалася на українській території і вже як правило після відвантаження вугілля. Факт четвертий доводить, що українському журналісту, якби він був журналіст, дуже легко цю ситуацію було б знайти. Мало того, якщо ти не знаєш, запроси коментар. І як повідомили мої адвокати, що у нас є дуже дивна форма коментаря, коли вони присилають листа з запитаннями, з проханням відповісти до 28, а програма виходить 24”, — резюмував він.

Імпорт електроенергії з Росії

1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії. Першу закупівлю електроенергії з РФ здійснило ТОВ “Юнайтед Енерджі”. Ця компанія у 2019 році уклала кілька контрактів на поставку газу АТ “Дніпроазот”, яка входить в групу “Приват” Ігоря Коломойського.

Нардепка від фракції “Європейська солідарність” Іванна Климпуш-Цинцадзе, заявила, що нардеп від “Слуги народу” і глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пролобіював поправки до законопроєкту про ядерну безпеку, які дали змогу компанії українського олігарха Ігоря Коломойського здійснити закупівлю дешевої електроенергії з Росії.

6 листопада Андрій Герус побився з колишнім народним депутатом Олегом Ляшко в аеропорту “Бориспіль”. Конфлікт між політиками виник через поправки Геруса до законопроєкту “Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії”, який дозволяє імпорт електроенергії з Росії. Ляшко назвав Геруса “зрадником, який працює в інтересах Кремля”.

29 листопада 2019 року парламентський комітет з питань енергетики проголосував за скасування правки Андрія Геруса до законопроєкту про ядерну безпеку, яка дозволила імпорт електроенергії з Росії.

В грудні 2019 року Верховна Рада України заборонила імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

1 лютого 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. В національній енергетичній компанії “Укренерго” заявили, що немає підстав для обмеження імпорту.