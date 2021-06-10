Про це йшлося в інтерв’ю Порошенка телеканалу “Прямий”.

Як відомо, напередодні журналісти Bihus.Info опублікували серію роликів із записами розмов одного з лідерів “ОПЗЖ”, кума Путіна Віктора Медведчука з ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР” та російськими посадовцями за 2014-2015 роки.

На цих записах Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента Петра Порошенка в розмовах з російською стороною щодо газових переговорів, обміну полоненими тощо.

Зокрема, в матеріалі йшлося про нібито існування “фірми-прокладки партнера Порошенка”. Порошенко, коментуючи ролики журналістів, наголосив, що це — “класичний зв’язок не журналістики, а нейролінгвістичного програмування, зомбування людей”.

“Зараз я можу зробити вам сенсаційну заяву: фірма-прокладка була. Тільки вона була не у 2014-му, а в 19-му. І належала воно пану Коломойському. Займається вона за ініціативою пана Геруса, голови комітету енергетичного, який запропонував підписати відповідний закон пану Зеленському, і його підпис там стоїть… Ця фірма-прокладка постачає електроенергію до України у 2020-2021 роках”, — наголосив політик.

Порошенко акцентував, що і в питаннях електроенергії, і в питаннях вугілля, згадані фірми-прокладки забезпечили поставки енергетики на суму, яка значно перевищує 1 мільярд доларів.

Коментуючи ситуацію, яка склалася у 2014 році, Порошенко нагадав, що зима була холодною, а половина України вичерпала запаси необхідного вугілля марки антрацит, що добувається на окупованих територіях. Тож українці могли залишитися і без світла, і без тепла. Саме тому було вирішено закуповувати вугілля на підприємствах, що залишилися на окупованій території.

Читайте також:

ОПУ цілеспрямовано дискредитує Порошенка: адвокати надіслали листа «Bihus.Info»

“Українські державні підприємства, які опинилися на окупованій території, але там збереглося керівництво, яке призначено державою Україна, відкривають на підконтрольній Україні території рахунки і отримують кошти за вугілля, яке вони постачають. Причому часто-густо без попередньої оплати, а спочатку поставки, потім з вами розрахуються. І забезпечують виторг від цього для виплати заробітної плати шахтарям”, — нагадав п’ятий президент.

На запитання щодо того, чи було йому відомо про те, що постачанням нібито займалися компанії Медведчука, Порошенко відповів:

“Вибачте, я наголошую, що це компанії українські і державні. І ніяких інших компаній не існувало. Мені принаймні точно про це невідомо. І друга позиція – це дуже легко було перевірити. Візьміть рішення РНБО, уряду, і там написано публічно, що на підконтрольній території, на нашій території відкриваються рахунки цих підприємств і вони працюють на забезпечення вугіллям. Це свідоме рішення”.

Також лідер “ЄС” зауважив, що оплата за вугілля відбувалася на території Україні після відвантаження, і про відкриття “Ощадбанку” чи будь-якого іншого банку на окупованих територіях задля цього не йшлося і не могло йтися, хоча саме про це інформують журналісти.

“І от коли факт перший – про відділення Ощадбанку, факт другий про відкриття рахунків компаній, факт третій – про те, що сплата відбувалася на українській території і вже як правило після відвантаження вугілля. Факт четвертий доводить, що українському журналісту, якби він був журналіст, дуже легко цю ситуацію було б знайти. Мало того, якщо ти не знаєш, запроси коментар. І як повідомили мої адвокати, що у нас є дуже дивна форма коментаря, коли вони присилають листа з запитаннями, з проханням відповісти до 28, а програма виходить 24”, — резюмував він.

Читайте також:

Виникає запитання щодо джерела походження «плівок Медведчука» і те, чому вони з’явилися зараз — Сюмар 

Імпорт електроенергії з Росії

1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії. Першу закупівлю електроенергії з РФ здійснило ТОВ “Юнайтед Енерджі”. Ця компанія у 2019 році уклала кілька контрактів на поставку газу АТ “Дніпроазот”, яка входить в групу “Приват” Ігоря Коломойського.

Нардепка від фракції “Європейська солідарність” Іванна  Климпуш-Цинцадзе, заявила, що нардеп від “Слуги народу” і глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пролобіював поправки до  законопроєкту про ядерну безпеку, які дали змогу компанії українського олігарха Ігоря Коломойського здійснити закупівлю дешевої електроенергії з Росії.

6 листопада Андрій Герус побився з колишнім народним депутатом Олегом Ляшко в аеропорту “Бориспіль”. Конфлікт між політиками виник  через поправки Геруса до законопроєкту “Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії”, який дозволяє імпорт електроенергії з Росії. Ляшко назвав Геруса “зрадником, який працює в інтересах Кремля”.

29 листопада 2019 року парламентський комітет з питань енергетики проголосував за скасування правки Андрія Геруса до законопроєкту про ядерну безпеку, яка дозволила імпорт електроенергії з Росії.

В грудні 2019 року Верховна Рада України заборонила імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

1 лютого 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. В національній енергетичній компанії “Укренерго” заявили, що немає підстав для обмеження імпорту.