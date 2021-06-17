Саміт у Женеві розвіяв ілюзії Кремля щодо можливості домовитись із Заходом про новий розподіл світу і про те, щоб заплющити очі на злочини Путіна проти України.

Про це у відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“Байден дав Путіну півроку. Україна повинна повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Кремль”, – говорить Порошенко.

П’ятий президент закликав владу повернутися до розбудови справжньої європейської демократичної держави, стати активним учасником інтеграційних процесів та західного альянсу демократій.

“Вважаю конче необхідним вже зараз провести серію телефонних переговорів з лідерами країн Сімки, керівництвом ЄС і НАТО та інших дружніх країн, аби висловити вдячність за незмінну підтримку і скоординувати подальші дії для протидії загарбницькій політиці Кремля”, – говорить Порошенко.

“Друге. Ініціювати телефонну розмову Зеленського з президентом Байденом, аби подякувати за підтримку України і отримати з перших вуст інформацію про підсумки Женевського саміту. Якісно підготувати змістовну поїздку Зеленського до Вашингтону. Нагадаю, що ми як опозиція зверталися до Білого дому з проханням запросити Зеленського з візитом до США, і раді, що в Білому домі почули і нас, і українських дипломатів”, – констатує Порошенко.

Лідер “ЄС” закликав вже до завершення поточної сесії парламенту забезпечити прогрес реформ, “передусім у сфері судової реформи, на чому вчора наголосили посли Сімки, боротьби з корупцією, незалежності антикорупційної інфраструктури, прозорого конкурсу на заповнення вакансій в Конституційному суді, згідно поданого нами законопроекту”.