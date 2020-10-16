За сім місяців з початку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні влада не змогла підготуватися до боротьби з ним, а тепер ситуація вийшла з-під контролю.

Таку думку висловив п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, якого цитує пресслужба політсили.

Він зазначив, що Україна зараз входить у число країн із найгіршою динамікою поширення вірусу.

“Коли хворих на всю країну були ще одиниці, і влада вірила, що криза омине Україну стороною, Зеленський урочисто оголосив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії. У травні – хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом… Результат “чемпіона” кожен з вас може оцінити сам. Україна – в десятці антилідерів у світі з найвищими темпами поширення хвороби. У війні з коронавірусом Верховний Головнокомандувач капітулював. Ситуація вийшла з-під контролю влади. Сім місяців часу, – у гонитві за лайками – згаяно на відосики”, – наголосив Порошенко.

Політик нагадав, що, згідно з даними Рахункової палати, за рахунок коронавірусного фонду влада не закупила жодного апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

“У лікарнях обмаль ліків, немає тестів, пульсоксиметрів. Пацієнти як мінімум 80% витрат сплачують із власної кишені. Багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Сьогодні в Києві оголосили в двох лікарнях, що вони переповнені. Лягти в лікарню практично неможливо. Лише в коридор. І днями чекати, поки до нового хворого дійдуть руки, бо лікарів теж бракує. Тисячі лікарів звільнилися або виїхали за кордон. Гострий дефіцит медичного кисню”, – розповів Порошенко.

Він уточнив, що з початку епідемії лікарні по всій Україні вже отримали в якості благодійної допомоги 50 нових і відновлених апаратів ШВЛ, 157 тис. захисних костюмів, 10 тис. противірусних окулярів, десятки тисяч тестів. За словами Порошенка, наразі його фонд вийшов на американських виробників для закупівлі кисневих концентраторів, але вони можуть бути поставлені тільки в грудні.

Порошенко додав, що минулого тижня “Євросолідарність” представила план з протидії епідемії – “з професійними порадами і вимогами до влади, як центральної, так і місцевої”. Він зазначив, що головний пункт антивірусного плану – це з дотриманням карантинних вимог прийти на місцеві вибори 25 жовтня і проголосувати “за професійну команду в кожній області, місті, ОТГ і районі”.