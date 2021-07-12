Лідер “Європейського Солідарності”, п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що суд над бойовим генералом Ігорем Павловським - це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів.

Про це Порошенко заявив під час погоджувальної ради, інформує пресслужба “ЄС”.

Порошенко нагадав, що проти Павловського й у Росії порушені кримінальні справи за захист України, що робить генералу честь.

“А от спроба ув’язнити його на території України – це ганьба Зеленському, який є замовником і організатором цієї політично вмотивованої справи. Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися – генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів – Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій”, – перелічив Порошенко.

Лідер “ЄС” підкреслив, що список тих, кого влада намагається запроторити за ґрати, вже доволі довгий.

“Я хочу наголосити, що це те, чим займався Янукович. Хтось хоче бути схожим на Путіна або на Лукашенка, він все ближче і ближче наближається до Януковича”, – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.