П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що російська агресія уже триває 8 років, а не ризикує розгорнутися у 2022 році.

Про це Порошенко розповів в інтерв’ю головному редактору польського видання “Газета виборча” Адаму Міхніку.

П’ятий президент наголосив, що в Україні немає ніякого замороженого конфлікту, адже кожен тиждень вбивають українців. І якщо говорити про ризики повномасштабної війни, то мова йде про військову агресію на ділянках, де зараз війни немає. До них належать і спільний кордон з Білоруссю, яку Порошенко назвав об’єктом аншлюсу Росії. А це додатково 1100 кілометрів кордону, окрім майже 2 тисяч кілометрів кордону з Росією.

Майже 100 тисяч російських військових на кордоні з Донецькою та Луганською областями оснащені новітніми системами розвідки, радіоелектронної боротьби, балістичними ракетами “Іскандер”. У нас на цих територіях знаходиться 35 тисяч українських військових.

Адам Міхнік зауважив, що люди не хочуть повірити у війну, бо бояться її. Проте, Путін такого страху не має. Петро Порошенко розповів, що благає союзників повірити у реальність війни. І хоч сам Путін ще не знає, нападатиме він чи ні, але “якщо ми зараз реалізуємо стратегію дуже високої ціни, яку він заплатить, тоді він не нападе”.

“Ключове, це коли в Україні фортецею стане кожне місто, кожна вулиця, кожен дім. І коли тисячі трун поїдуть з України до Росії. Ми вже не ті, якими ми були у 2014 році. Можливості нашої армії набагато вищі. Вищий рівень патріотизму і мобілізаційної готовності”, – наголошує Порошенко.