Політик дав інтерв’ю головному редактору польського видання Gazeta Wyborcza Адаму Міхніку.

Підійнявши під час розмови з білоруським журналістом питання білоруської кризи, Петро Порошенко наголосив:

“Путін, як це не дивно звучить, був зацікавлений у поразці Лукашенка. Він не потребував сильного Лукашенка, який чесно переміг у рівній, демократичній боротьбі. Бо це означало, що Лукашенко був би незалежний від Росії”.

П’ятий президент стверджує, що президент РФ Володимир Путін навмисне на виборах підтримав балотування кількох кандидатів, опозиційних Лукашенку, аби він налякався та пішов на грубе порушення демократії та свобод.

Петро Порошенко сказав, що остаточно Лукашенко програв не лише вибори – він програв Білорусь.

“Зразу після виборів 9 серпня я звернувся до Лукашенка: Олександре Григоровичу, у вас є максимум тиждень для того, щоб скасувати результати виборів, проголосити нові й можливо взяти у них участь. Зараз ви боретеся не за посаду президента, а за те, ким ви залишитеся в історії. У вас є ще шанс, через тиждень його не буде”, – наголосив Порошенко.

Ще рік, за словами Порошенка, Лукашенко побуде “губернатором російської провінції”, але в історію він увійде як диктатор, який ліквідував незалежність цілої країни та кинув її на поталу Путіну.

“Це страшний вирок главі держави”, – сказав п’ятий президент.

Політик наголошує, що Білорусь не хоче бути частиною Росії – і акції протесту 2020 року є цьому доказом.