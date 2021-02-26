Спогадами про драматичні події в Криму політик поділився в статті для видання “Українська правда”. Також про це інформує пресслужба “ЄС”.

Політик нагадав, що наприкінці зими 2014 року ще була надія на те, що Москва не наважиться на пряме військове втручання в Крим, і шляхом діалогу з кримською елітою вдасться взяти ситуацію під контроль.

“Ми хотіли вірити, що в Криму підняла голову лише місцева п’ята колона. Що Москва її підбурює, але не наважиться на пряме військове втручання. Що шляхом діалогу з місцевою кримською елітою вдасться взяти ситуацію під контроль”, – пояснив Порошенко.

Він пригадав, як у той час, отримавши повноваження від виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова, полетів до Криму.

“У вже заблокованому російськими спецпризначенцями аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем. Так я отримав це почесне звання, яким росіяни величали мене протягом усього мого президентства. Вибратися з летовища, оточеного озброєними російськими спецслужбовцями, вдалося з двох причин. По-перше, добре згрупувався завдяки спортивним навичкам. По-друге, ангелами-охоронцями виявилися журналісти, які зібралися в аеропорту”, – зазначив Порошенко.

Політик уточнив, що йшов тоді до Верховної Ради Криму “із пропозицією створити спільну робочу групу Верховної Ради України та ВР Криму і разом відновити спокій в Криму”.

“Безумовно і тільки на основі територіальної цілісності України. У кількох коротких виступах, у тому числі і перед агресивним натовпом, я неодмінно наголошував, що Крим — це Україна, і ніяк інакше. Утім, зайти до порожньої Верховної Ради (бо насправді жодних! голосувань там не відбувалося) я так і не зміг. Її вже оточили зелені чоловічки з дулами автоматів, що стирчали з-під одягу, і виразним російським акцентом — чи то московським, чи то рязанським, чи то нижегородським”, – розповів Порошенко.

Він наголосив, що в тій ситуації альтернативи застосуванню сили не було, але сил Україна на той час бракувало через систематичне скорочення армії та руйнування оборони попередньої владою.

“З висоти прожитих років ясно, що в тій ситуації альтернативи застосуванню сили не було. Але саме сил і бракувало. Армію невпинно скорочували з 1991 року. А за чотири роки президентства Януковича російська агентура остаточно доруйнувала оборону. Від Збройних Сил залишили тільки назву. Що могли — розпродали, що не змогли вторгувати — розкурочили і розкомплектували. Шини поспускали, баки осушили, техніку вивели з ладу, людей скоротили і деморалізували”, – зазначив п’ятий президент.

“Це мають знати усі, в тому числі й актори, які трагічної для України весни 2014 року знімалися в російській комедії і торочили, ніби ми один народ, а тепер кумедно тупотять ніжкою, хто здав Крим”, – додав він.

Порошенко нагадав, що знадобилися роки, щоб Україна змогла відновити армію.

“І потрібні ще десятиліття, щоб зміцнити її до рівня, більш-менш паритетного з російськими збройними силами. Для цього нам треба стати повноправними членами НАТО”, – підсумував Порошенко.