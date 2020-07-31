Законопроєкт про партнерство з Україною у сфері безпеки, внесений до Сенату США, - це потужний прояв двопартійної підтримки нашої країни і чіткий сигнал Росії як країні-агресору.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, якого цитує прес-служба “ЄС”.

“Дуже вчасний і потужний прояв двопартійної підтримки України з боку Сенату США! Внесений нашими друзями законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною — Ukraine Security Partnership Act — надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії”, – наголосив Порошенко.

Він додав, що надійні стратегічні партнери нашої країни у Вашингтоні знають і розуміють небезпеку викликів, з якими стикається Україна, як всередині, так і зовні.

“Вони чітко реагують, демонструючи стратегічне бачення ролі і місця України в боротьбі за мир, безпеку, демократію і стабільність вільного світу”, – зазначив Порошенко.

“Щиро цінуємо заклик до зміцнення безпекового партнерства між Україною та США, включно з посиленою дипломатичною підтримкою, наданням летальної зброї, заохоченням інших партнерів до відповідних кроків, як і призначенням нового спеціального представника. Глибоко вдячний за цей крок єдності і солідарності з Україною!” – додав він.

Автори зазначеного законопроєкту – сенатори Боб Менендес, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Джеймс Ріш, Роб Портман і Джон Баррассо. Американські сенатори запропонували щорічно виділяти Україні $ 300 млн військової допомоги, а також збільшити суму на летальну зброю.

У Сенаті також запропонували розглянути можливість надання фінансової допомоги українським офіцерам. Запропоновано передавати $4 млн на рік на підготовку вищого військового складу.