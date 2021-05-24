Запровадження санкцій, припинення авіапольотів та відмова від електроенергії з Білорусі мають стати відповіддю на затриманням засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це поінформував на своїй Facebook-сторінці п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

Він зазначив, що у відповідь на інцидент слід здійснити наступні кроки:

Запровадити персональні санкції “проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини”.

Припинити авіаційні польоти над територією Білорусі.

Встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії “Белавіа” в аеропорти України.

Негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну.

Посилити роботу українських спецслужб “для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні”.

“Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на брутальні порушення Лукашенком принципів демократії… Закликаю Європейський Союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу – негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними”, – наголосив Порошенко.

Політик також засудив методи боротьби Олександра Лукашенка з демократичною опозицією.

“Рішуче засуджую варварські методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією. Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може”, – написав Порошенко.

Він додав, що цей останній злочин білоруського режиму “жодним чином не означає, що російські шпигуни в українській владі не повинні понести покарання за злив росіянам секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців із російської приватної армії “Вагнера”.

“Рівно як і за зрив самої операції, яку українські контррозвідники реалізовували спільно із спецслужбами однієї з провідних країн НАТО. Не треба плутати грішне з праведним. Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнення до відповідальності десятків російських військових злочинців, які вбивали людей в Україні та інших країнах світу. Тому недоречними є будь-які паралелі між зірваною операцією наших спецслужб, яка мала на меті захищати Україну від російської агресії, і викраденням опозиціонера за завданням білоруського диктатора”, – підсумував Порошенко.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянином Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.