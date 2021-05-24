Про це поінформував на своїй Facebook-сторінці п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.
Він зазначив, що у відповідь на інцидент слід здійснити наступні кроки:
- Запровадити персональні санкції “проти натхненників і виконавців злочину із викрадення людини”.
- Припинити авіаційні польоти над територією Білорусі.
- Встановити заборону на польоти літаків авіакомпанії “Белавіа” в аеропорти України.
- Негайно припинити імпорт білоруської електроенергії в Україну.
Посилити роботу українських спецслужб “для нейтралізації загроз для життя і здоров’я опонентів білоруської тиранії, які знайшли притулок в Україні”.
“Запровадження нових санкцій як проти білоруського режиму, так і його російських покровителів має стати адекватною відповіддю на брутальні порушення Лукашенком принципів демократії… Закликаю Європейський Союз, США, інших наших партнерів до аналогічних санкцій проти Білорусі, а українську владу – негайно запровадити ці санкції, а надалі синхронізувати їх з міжнародними”, – наголосив Порошенко.
Політик також засудив методи боротьби Олександра Лукашенка з демократичною опозицією.
“Рішуче засуджую варварські методи боротьби режиму Лукашенка з демократичною опозицією. Роман Протасевич, як і інші політичні в‘язні, мають бути негайно і безумовно звільнені. Повинні бути забезпечені права білоруської опозиції. Ще в серпні минулого року я наголошував, що лише через проведення нових президентських виборів відповідно до високих стандартів ОБСЄ Білорусь може повернутися на шлях стабільного демократичного розвитку. Тепер же очевидно, що сам Лукашенко у таких виборах участі брати вже не може”, – написав Порошенко.
Він додав, що цей останній злочин білоруського режиму “жодним чином не означає, що російські шпигуни в українській владі не повинні понести покарання за злив росіянам секретної інформації про спецоперацію із затримання найманців із російської приватної армії “Вагнера”.
“Рівно як і за зрив самої операції, яку українські контррозвідники реалізовували спільно із спецслужбами однієї з провідних країн НАТО. Не треба плутати грішне з праведним. Лукашенко незаконно затримав опозиціонера, а українська спецоперація мала на меті притягнення до відповідальності десятків російських військових злочинців, які вбивали людей в Україні та інших країнах світу. Тому недоречними є будь-які паралелі між зірваною операцією наших спецслужб, яка мала на меті захищати Україну від російської агресії, і викраденням опозиціонера за завданням білоруського диктатора”, – підсумував Порошенко.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянином Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.
- Народний депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива назвав затримання в аеропорту Мінська засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича “блискучою операцією” білоруських спецслужб. Народний депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Шевченко також підтримав затримання у Мінську Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.
- Генеральний директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що примусова посадка літака у Білорусі була “викраденням, спонсорованим державою”.