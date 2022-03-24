Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
“Ми запропонували Верховній Раді обов’язково прибрати дезертирів і тих, хто тікає з Києва під приводом того, що вони будуть «зберігати інституційне управління». Столицею України є місто Київ. Ми будемо давати відсіч, і ніхто здавати столицю не збирається. Отже, хто хоче тікати з Києва: пишіть заяву, звільняйтеся і тікайте, залишаючи оборону нашої столиці без вашої участі”, – зауважив Петро Порошенко.
Окрім цього, нардеп зауважив, що у першому читанні парламент підтримав законопроєкт “ЄС” щодо можливості суміщення народними депутатами служби у ЗСУ чи теробороні. Ініціативу підтримали 347 народних депутатів.
За його словами, нардепи наразі усувають ті перешкоди, які раніше це забороняли робити. І у першому читанні цей закон був прийнятий конституційною більшістю.
Він також нагадав, що фракція “ЄС” пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони, створених у громадах.
- Нагадаємо, Петро Порошенко зазначив, що ініціює зміни до закону “Про статус народного депутата”, який дасть змогу поєднувати мандат народного депутата зі службою у ЗСУ, добровольчих підрозділах або територіальній обороні.
- Раніше Петро Порошенко в етері американського телеканалу MSNBC закликав Захід застосувати повне ембарго на російську торгівлю, нафту та газ. Він також наголосив союзникам на важливості термінового ухвалення плану відновлення для України на зразок Плану Маршалла.
- 24 березня Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку пересування Збройних Сил України під час воєнного або надзвичайного стану.