Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що високопосадовці – народні депутати, урядовці та держчиновники – мають бути на робочих місцях у Києві. У "ЄС" запропонували передбачити покарання за фактичне дезертирство у тил для топ-чиновників.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

“Ми запропонували Верховній Раді обов’язково прибрати дезертирів і тих, хто тікає з Києва під приводом того, що вони будуть «зберігати інституційне управління». Столицею України є місто Київ. Ми будемо давати відсіч, і ніхто здавати столицю не збирається. Отже, хто хоче тікати з Києва: пишіть заяву, звільняйтеся і тікайте, залишаючи оборону нашої столиці без вашої участі”, – зауважив Петро Порошенко.

Окрім цього, нардеп зауважив, що у першому читанні парламент підтримав законопроєкт “ЄС” щодо можливості суміщення народними депутатами служби у ЗСУ чи теробороні. Ініціативу підтримали 347 народних депутатів.

За його словами, нардепи наразі усувають ті перешкоди, які раніше це забороняли робити. І у першому читанні цей закон був прийнятий конституційною більшістю.

Він також нагадав, що фракція “ЄС” пропонує посилити соціальні гарантії для добровольців з підрозділів територіальної оборони, створених у громадах.