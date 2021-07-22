П’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, який перебуває на Донбасі, привіз в Авдіївку перший комплект оптичної розвідки для 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це поінформували в пресслужбі “ЄС”.

“72-га бригада імені Чорних Запорожців для мене дуже близька. І я пишаюся, що коли ми обирали назву 72-ї, я підтримав пропозицію бригади, щоб присвоїти саме це ім’я. З Авдіївкою, з “промкою” історія 72-ї бригади дуже тісно пов’язана… Я пам’ятаю, як в 2016 році приймалося рішення про початок наступу, вибиття російських найманців і можливість отримати контроль над дорогою, над Ясинуватською розвилкою. Я пам’ятаю, яку ціну було заплачено в січні 2017 року. Скільки життів було віддано, щоб зупинити просування російських військ, взяти “промку” під контроль, відкинути ворога. 72-а бригада до цього була безпосереднім чином долучена”, – зазначив Порошенко.

На своїй сторінці в Facebook політик уточнив, що комплект відеорозвідки потрібен, аби підвищити якість спостереження за рухом окупантів – російських підрозділів, у тому числі і снайперських. Це може зберегти життя українських воїнів.

За словами Порошенка, протягом останніх двох місяців він уже втретє на фронті.

“До цього дві поїздки були присвячені 10-й ОГШБр, в Торецьку, і в Зайцевому, і в Шумах, і в Нью-Йорку. Ми разом з волонтерами зібрали кошти для встановлення унікальної технології пункту дальнього спостереження. Ставимо це в найбільш небезпечних ділянках фронту… В 10-ці ми завершили формування трьох батальйонних і одного бригадного пункту відеоспостереження. Наступною ми прийняли пропозицію 72-ї бригади. І вирішили, що буде дуже символічно почати саме з Авдіївки, з “промки”, – наголосив він.

Кошти на першу партію техніки (560 тисяч гривень) збирали гуртом волонтери, половину додав Фонд Порошенка. Вартість повного комплексу відеоспостереження – понад три мільйони гривень.

Порошенко нагадав, що саме цими днями сім років тому було звільнено Рубіжне, Торецьк, Попасну, Сєвєродонецьк, Піски і Лисичанськ. А 28 липня буде річниця звільнення Авдіївки, з якою тісно пов’язана 72-га ОМБр.

“Ми не приймаємо ніяких розведень військ, де українські військові вимушені за наказом покидати і здавати политу кров’ю землю. Ми не приймаємо ніяку “формулу Штайнмаєра”, яка примушує Україну проводити силами громадян Російської Федерації політичні вибори. Наша позиція дуже проста – заберіть, пане Путін, свої війська з української землі до останнього клаптика, включно з Донецьком, Луганськом і Кримом, виведіть важу техніку і артилерію, віддайте заручників, а ми самі розберемося з політичним устроєм нашої держави. І гарантом суверенітету, територіальної цілісності нашої держави є Збройні Сили України”, – наголосив Порошенко.

П’ятий президент принагідно подякував усім волонтерам, які долучилися до проєкту, і закликав продовжити підтримку армії.

Як уточнили в пресслужбі “ЄС”, Петро Порошенко з волонтерами вже обладнали повним комплектом оптичної розвідки 10 ОГШБр (10-та окрема гірсько-штурмова бригада), яка стоїть на лінії Зайцеве-Шуми-Нью-Йорк. Це більш ніж 10% лінії фронту.

Кошти на оптичне обладнання збирають шляхом краудфандингу спільно з Фондом Порошенка.