Зображення: facebook/Петро Порошенко

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Петро Порошенко зазначив, що 79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на гарячих позиціях. Він згадує, що так було ще з 2014 року.

“Воїни 79-ки зараз в Мар’їнці роблять бавовну. Взагалі, Мар’їнка – це вже символ. Наші захисники закріпилися там у 2014-2015 роках. І що би там росіяни не робили, посунути Збройні сили України звідти вже неможливо. Бо хлопці там стали бетонною стіною”, – зауважив п’ятий президент України.

Також він подякував десантникам, зокрема 79-й бригаді, й додав, що для того, аби їх підтримати, Петро Порошенко разом з волонтерами будуть робити все можливе, щоб забезпечити українських військових всім необхідним.

Зображення: facebook/Петро Порошенко

Відтак, сьогодні, 12 січня, українським десантникам доставлено планшети та телевізори, щоб розвідка могла коригувати вогонь. Також захисникам привезли дефіцитний товар – шини. Адже, як зазначив Петро Порошенко, велика кількість волонтерів завозять на фронт машини, натомість коліс не вистачає завжди.

“Привезли вже другий для 79-ки банний комплекс, ну і шоколад Roshen до чаю. Упевнені, що заїдемо ще. Запорука нашого успіху – системне забезпечення ЗСУ всім необхідним, адже саме завдяки їм Україна буде!”, – підсумував п’ятий президент України.