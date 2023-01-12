П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз у Донецьку область для 79-ї бригади планшети, телевізори, зимові шини та мобільний банно-побутовий комплекс.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Петро Порошенко зазначив, що 79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на гарячих позиціях. Він згадує, що так було ще з 2014 року.

“Воїни 79-ки зараз в Мар’їнці роблять бавовну. Взагалі, Мар’їнка – це вже символ. Наші захисники закріпилися там у 2014-2015 роках. І що би там росіяни не робили, посунути Збройні сили України звідти вже неможливо. Бо хлопці там стали бетонною стіною”, – зауважив п’ятий президент України.

Також він подякував десантникам, зокрема 79-й бригаді, й додав, що для того, аби їх підтримати, Петро Порошенко разом з волонтерами будуть робити все можливе, щоб забезпечити українських військових всім необхідним.

Відтак, сьогодні, 12 січня, українським десантникам доставлено планшети та телевізори, щоб розвідка могла коригувати вогонь. Також захисникам привезли дефіцитний товар – шини. Адже, як зазначив Петро Порошенко, велика кількість волонтерів завозять на фронт машини, натомість коліс не вистачає завжди.

“Привезли вже другий для 79-ки банний комплекс, ну і шоколад Roshen до чаю. Упевнені, що заїдемо ще. Запорука нашого успіху – системне забезпечення ЗСУ всім необхідним, адже саме завдяки їм Україна буде!”, – підсумував п’ятий президент України.