Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав пікап, генератор та зарядну станцію лідеру ГО "Брати по Зброї", депутату Київради Олександру Погребиському, котрий у складі 46-ї бригади воює під Бахмутом.

Про це Порошенко зазначив у дописі на Facebook.

За його словами, важко собі уявити, в які більш надійні руки можна передати цей черговий пікап.

Олександр Погребиський одразу ж тестує автівку, зауважуючи, що завелась “з півоберта”.

“Це дуже важлива історія, дозволяє мобільно підвозити боєприпаси підрозділам безпосередньо на лініях, там, де ведуться бої, вивозити поранених. Так само зарядна станція – той елемент, який дозволяє автономно в бою на рівні командира роти і командира батальйону мати зв’язок, мати Старлінк, щоб він працював. Це дуже важлива історія, так що дуже вам дякую. А на бахмутському напрямку це зараз дуже потрібно”, – пояснив боєць.

Олександр Погребиський бореться проти російського ворога вже не перший рік. З 2015 року він був на найгарячіших напрямках. Нині Погребський у складі 46-ї бригади воює проти російських окупантів під Бахмутом.

Порошенко зауважив, що нині на бахмутському напрямку конче потрібні такі машини, бо це – мобільність наших хлопців, а ще підвезення боєприпасів, порятунок поранених.

Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки на східному фронті три повнопривідні дизельні вантажівки Leyland DAF, два причепи, а також спеціальне обладнання. Йдеться про одну з бригад, в яку в рамках проєкту “Очі Арти” постачають БПЛА Poseidon.