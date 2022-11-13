Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у 79-у ОДШБ комплекти шин для італійських бронемашин SHIELD, а також повністю укомплектовану медичним обладнанням машину швидкої допомоги.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

За словами десантників, самі броньовики SHIELD надійні, нещодавно одна з машин витримала пряме попадання 120-мм міни, всі бійці на борту уціліли. Але самі колеса не завжди витримують навантаження під час бойових дій, і зараз у них є велика потреба.

“По-всякому буває. Просто можеш їхати і наїхати на осколок, буває “прильот” поряд”, – пояснюють вони.

Про “прильоти” розповідають неохоче – нещодавно одна з машин витримала пряме попадання 120-мм міни, всі бійці на борту уціліли.

Петро Порошенко подякував волонтерам, які долучилися до купівлі цих бронемашин. “Спочатку я побачив це фото. Вибите скло, розкурочений капот. Щільний мінометний обстріл. В машині було 11 людей. Більшість з них – мої знайомі, десантура, до яких я не раз приїжджав, і ми вже без перебільшення встигли здружитися. Не буду пояснювати, що відчув в ці перші секунди. Це знає кожен, в кого близькі на війні. Але вони ВСІ живі і жоден навіть не потрапив у госпіталь. В такому стані наш SHIELD ще зміг вивезти їх з-під щільного обстрілу, і жоден з хлопців не отримав серйозного поранення”, – написав Порошенко.











Порошенко привіз у 79-у ОДШБ шини для попередньо закуплених бронемашин SHIELD // 6 фото

П’ятий президент стверджує, що кожен, хто хоча б гривнею вклався у покупку цих бронемашин, врятував життя військовим.

У ГО “Справа Громад” повідомили, що ушкоджену бронемашину відновлять і повернуть у підрозділ. Волонтер Юрій Бірюков наголосив, що “Справа Громад” продовжить допомагати армії.

Національний банк України спростив низку валютних обмежень для волонтерів та благодійних організацій, а також з огляду на рекордну ліквідність банківської системи змінив умови надання рефінансування банкам.