За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, Володимир Путін розглядає можливість довгострокової війни з Україною і проти усього Заходу.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Згідно зі словами Порошенка, які є реакцією на виступ російського диктатора під час Федеральних зборів, мета Путіна – знищення української державності та анексія українських земель, встановлення контролю над Європою “як мінімум в межах Ялти”. “Мирний план президента Росії” – це анексія України та капітуляція Заходу в дусі російських проєктів безпекових угод грудня 2021 року.

“Наша спільна відповідь є очевидною – більше зброї для перемоги ЗСУ на полі бою, “пекельні” санкції для знищення російської економіки, повалення путінського режиму та притягнення його до міжнародної відповідальності, а також членство України в ЄС та НАТО”, – наголосив Порошенко.

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також прокоментував звернення глави Кремля, наголосивши, що “Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість”.

За словами Подоляка, президент Російської Федерації наголосив, що його держава перебуває в безумовному “таёжном тупике”.