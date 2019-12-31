Про це Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

“По-перше, не можна було створити для України – і це вперше за роки незалежності – більш сприятливих умов, ніж існують зараз. Україна має рекордні запаси газу в підземних сховищах. Європа має рекордні запаси в підземних сховищах. І жодним енергетичним інтересам України та Європи Росія не може зашкодити”, – нагадав Порошенко.

“Ми маємо дуже низькі ціни на газ у зв’язку з теплою зимою і з запасом. Рекордно тепла за 139 років погода стоїть і в Україні, і в Європі. І в цих умовах, безумовно, Росія не може займатися газовим шантажем. Так само, як вона не може цим займатися останні п`ять років. Бо п`ять років Україна не знаходиться на газовому гачку у Російської Федерації”, – зазначив Порошенко.

Він також наголосив, що Україна виграла міжнародні суди проти Росії. І це стало першим прецедентом за часів Незалежності.

“Уявити собі не могла попередня влада, що ми будемо використовувати міжнародний судовий захист. Ми не боїмося Росії. І виграш вже зараз склав $4,6 млрд лише за контрактами до 2017 року. Продовжити позови з тими ж самими аргументами – недотримання контрактної ціни, недотримання обсягів прокачки через транзит – і ви будете мати додатково ще мільярди доларів. І позови готові. Точно готовий позов у випадку, якщо б Росія припинила транзит – сума позовів складає $12 млрд . Загальна сума складає $20 млрд д . Що ми бачимо зараз? Чомусь Україна відмовляється добровільно від суми позовів до $20 млрд доларів”, – констатує Порошенко.

Він нагадав, що за подібні “угоди” польські чиновники опинилися за ґратами.

“Моє запитання – хто уповноважив наносити шкоду Україні у вигляді прямої виграшної справи, відмовлятися від позовів? Наступне у мене питання – а може Росія відмовилася від позовів по справі, яка стосується хабарів Януковичу? Хабар у $3 млрд , який був наданий Путіним Януковичу прямо перед його втечею. Може, у нас забрали право в Росії подавати цей позов? Та ні. А чому ж, задають питання росіянам, чи вас не примусила Україна відмовитися від таких же самих позовів? Кажуть: так українці просто не піднімали цього питання. У мене запитання – чи це були директиви президента своєму раднику щодо проведення переговорів саме таким чином? І чи це може розглядатися як виграш?”, – нагадав Порошенко про вимоги Кремля повернути $3 млрд , які Росія надала Януковичу як “кредит” за відмову від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.

“Російський вплив починається там, де є прямі поставки російського газу, і відповідно закінчується там, де прямі поставки припиняються. У 2015 році моєю директивою, після того як в черговий раз Путін перекрив вентиль поставки газу в найбільш важкий жовтневий, листопадовий час, ми сказали – добре, ми будемо купувати газ у Європі. Жодного разу з тих пір ніхто не перекривав вентиль, ніхто не змінював умови контракту. Все було добре. І сьогодні нас намагаються “за шкірки” знову повернути до прямих поставок російського газу. Що було результатом відмови від російського газу? Припинення корупції у нафтогазовій сфері, яка панувала десятки років до цього. Бо корупція і прямі поставки газу завжди пов`язані з вищим українським керівництвом. Що зараз відбувається? А давайте ми знову повернемо, і прямі поставки будуть означати, що ми будемо поставляти дешевий газ, а різниця буде ділитись у вищому керівництві Росії і України. Це тягне ризики того, що збільшується вплив Росії, в тому числі на внутрішньополітичні і зовнішньополітичні позиції”, – застерігає Порошенко.

“Я твердо переконаний: це не є виграш України. Це означає або некомпетентність, або щось гірше. Лише прямі позиції небайдужих українців, які вдарили в набат, зупинили від широкомасштабних прямих закупівель. Але це загроза не просто комерційних, а політичних хабарів, якими будуть підтримуватися дії “п’ятої колони” для внутрішньополітичної дестабілізації ситуації в Україні і зовнішньополітичних впливів. Ми точно будемо протистояти цьому”, – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що Україні слід розширювати енергетичну співпрацю із Європейським Союзом.

“У нас має бути єдине Енергетичне співтовариство, єдиний ринок газу. Моя мрія – нехай Європа купує газ в Росії на українсько-російському кордоні. Це чесно, справедливо, прозоро. І це створює єдину систему. Так само, як це має працювати в електроенергетиці. Україна має бути об’єднана з європейським ринком. А не купувати електроенергію в Росії, що відгороджує нас від Європи, як це пропонувалося і пропонується окремими законопроєктами, які ініціюють “Слуги народу”, – нагадав Порошенко.