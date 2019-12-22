Про це Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна”.
“З якогось переляку ми відмовилися від подальших позовів проти “Газпрому”. Якщо ми до 2017 року виграли 3 млрд, то з 2017 по 2019 рік ті ж аргументи, ті ж юридичні наслідки і мова йде про мільярди доларів, які додатково мають надійти по НАК “Нафтогаз”, – заявив Порошенко.
Він акцентував увагу на прикладі Польщі, коли за “подібні фінти” польські чиновники опинилися в тюрмі.
“Приклад Польщі показав, що коли монополіст відмовляється від позовів, то його посадові особи опиняються у в’язниці. Така ж доля може очікувати і тих, хто буде грати на полі “Газпрому”, – заявив він.
“Підкреслюю, що якщо ви один раз відмовилися від даного позову за правилами Стокгольмського арбітражу, то ви не маєте права повертатися до них”, – підкреслив п’ятий президент України.
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