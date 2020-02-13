Про це повідомляє пресслужба партії.

Сторони обмінялися думками щодо більш ефективної протидії триваючій агресії Росії проти України, а також консолідації міжнародної єдності і солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.

Було відзначено важливість зміцнення міжнародного режиму санкцій проти Росії, а також наголошено, що санкції були введені за підрив Російською Федерацією територіальної цілісності України і невиконання Мінських домовленостей.

Висловлено занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань, що може поставити під сумнів досягнутий Україною прогрес за попередні п’ять років.

Лідер “Європейської Солідарності” відзначив тривожні тенденції згортання в Україні свободи слова та свободи висловлення політичних позицій. Він повідомив, що за висловлювання думки народного депутата від “Європейської Солідарності” Софію Федину нині переслідують правоохоронні органи. Петро Порошенко наголосив на абсолютній неприйнятності такої ситуації.

Важливу увагу у ході зустрічі було надано стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції України, тверда відданість якій є дорожньою картою для української влади.

Відзначено важливість проведення чергової Міжнародної Конференції на підтримку реформ в Україні у липні цього року за ініціативи Литви.

Порошенко висловив вдячність за тверду позицію підтримки України, яку завжди демонструвала і Литва, і особисто Посол Януконіс.

Як відомо, Софія Федина та Маруся Звіробій підозрюються в тому, що вони “діючи за попередньою змовою … висловили усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.А.”. Йдеться про те, що 26 жовтня минулого року, після того як було оприлюднено запис різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому (Луганська область), блогер-волонтер Маруся Звіробій опублікувала відео, на якому вона та Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку щодо ветеранів та бійців.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

1 листопада стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання нардепа.