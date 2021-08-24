Про це поінформували в пресслужбі “ЄС”.

Церемонія вшанування загиблих військовослужбовців відбулася в Залі Пам’яті Міністерства оборони України

У ній також взяли участь громадські активісти та депутати.

“Сьогодні, в цей урочистий день 30-ої річниці відновлення Незалежності суверенної держави Україна, ми разом з усією командою, разом з ветеранами російсько-української війни починаємо цей день з вшанування пам’яті наших героїв. Героїв, які 7 років тому, коли Україна святкувала 23-тю річницю своєї незалежності, забезпечили, щоб була і 24-та, і 25-та, і 30-та річниці. Їх могло не бути, якби вони разом з українським народом, волонтерами, добровольцями, частинами Збройних сил України, інших силових підрозділів не зупинили агресора. І не звільнили 2/3 окупованого Донбасу, показавши світу приклад любові до України і самопожертви і її ім’я”, – наголосив Порошенко.

Він також нагадав нинішній владі, що гарантом суверенітету і незалежності нашої країни, в першу чергу, є Збройні сили України, її захисники.

“І чим більше ми будемо поважати і вшановувати пам’ять, чим більше ми будемо любити і забезпечувати Збройні сили, тим міцнішими будуть гарантії суверенітету. Звичайно, що й міжнародні договори, і підтримка світу включно з Будапештським меморандумом є важлива. Але без Збройних сил, без наших воїнів не буде нічого”, – зазначив Порошенко.

Політик закликав пам’ятати, якою ціною Україні дісталася Незалежність.

“Сьогодні буде багато подій. Нарешті влада зрозуміла, що армію треба шанувати, і прийняла рішення про проведення військового параду. Сьогодні буде о 13-й годині і Марш добровольців, ветеранів. І мені приємно, що різні ветеранські організації об’єдналися для того, щоб вшанувати 30-ту річницю Незалежності. Зараз вся наша команда відбуває на Майдан для того, щоб зустріти військовий парад, потім ми будемо брати участь у Марші. І я закликаю всіх сьогодні під час святкувань пам’ятати, якою ціною нам дісталася Незалежність”, – заявив Порошенко.

Як відомо, Меморіальний комплекс “Зала Пам’яті” Міністерства оборони України був створений за ініціативи Петра Порошенка. Комплекс було відкрито 14 жовтня 2018 року. Там щоранку вшановують загиблих військовослужбовців Збройних сил України, інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців, які загинули в боях за Україну.