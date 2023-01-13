Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Передаємо потужний генератор у користування одному із мікрорайонів Києва. І тішимося, що у цей січневий мороз у київських оселях буде тепло”, – сказав Порошенко.

За його словами, генератор передали працівникам “Київводоканалу”, які так само як і воїни на фронті, захищають і оберігають українців в тилу.

“Це справжні герої, які й вдень і вночі роблять те що від них залежить для того, щоб в київських оселях було тепло”, – вважає п’ятий президент.

Фондом Порошенка взяв на себе зобов’язання платити оренду за генератор до кінця війни або доки не надійде допомога від міжнародних партнерів.

Марина Порошенко подякувала працівникам підприємств, які забезпечують життєдіяльність столиці: “Вони найкращі, і саме сьогодні ми оцінили, наскільки ми всі від них залежимо”, – додала вона.

Начальник району теплопостачання №1 Київської теплової мережі Руслан Мілошунас зазначив, що за відсутності електроенергії в умовах дуже низької температури повітря робота обладнання може зупинитися, а це призведе до замерзання системи теплової мережі та батарей у квартирах киян.