Лідер партії "Європейська Солідарність" та п’ятий президент України Петро Порошенко разом з послом Естонії в Україні Каймо Кууск та батальйоном парамедиків "Госпітальєри" на полігоні під Києвом випробували робота для евакуації поранених.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На полігоні неподалік Києва відбулися навчання із застосуванням багатоцільового робота THeMIS. Унікальну новітню машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, привезли в Україну.

Сьогодні, 8 вересня, на полігоні було продемонстровано як в умовах, максимально наближених до бойових, робот під шквальним вогнем евакуюватиме поранених бійців.

За легендою навчань військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку й отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Далі поранений отримує першу допомогу і його забирає евакуаційний автомобіль.

Засновниця батальйону “Госпітальєри” та народна депутатка від “Європейської Солідарності” Яна Зінкевич зазначила, що така техніка дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою.

“Це обладнання дозволить нам рятувати життя. Ми будемо його ще доброньовувати, робити додаткове маскування. Я сподіваюся, уже найближчим часом ми зможемо проводити перші евакуації”, – додала Зінкевич.

“Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проєкт, де ми співпрацюємо. І 350 дронів Autel, які сьогодні вже працюють у всіх бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було організовано дуже ефективно – і з точки зору ціни, і з точки зору організації. Я дякую за допомогу естонському уряду, парламенту, естонському народу, і безумовно амбасаді Естонії в Києві”, – наголосив Петро Порошенко.

Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутній під час випробувань зазначив, що для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти у цій широкомасштабній війні.

“Ми щасливі допомогти вам, допомогти “Госпітальєрам” і надати вкрай важливі новітні технології” – наголосив посол Естонії.

Крім того, Петро Порошенко розповів, що бойовий робот пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-ти мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами.

“Ми вирішили на їх базі започаткувати проєкт евакуації з поля бою – у пам’ять про Ярослава Журавля, який загинув на війні, коли російські загарбники намагалися під час спроби його порятунку ліквідувати ще й інших українських героїв”, – наголосив п’ятий президент України.

Петро Порошенко разом із Послом Естонії та Яною Зінкевич встановили на “THeMIS” офіційну символіку проєкту “Журавель”, яку створив відомий український музикант і художник Юрій Журавель.