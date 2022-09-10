Порошенко разом з волонтерами передають на фронт пічки-буржуйки

П'ятий Президент України Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передають на фронт пічки-буржуйки. Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що йдуть холоди, і треба потурбуватись, аби у військових на передовій було чим зігрітися.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Збройні Сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти й наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки та думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним”, – пояснив Порошенко.

За його словами, наразі він з командою сконцентровані на стратегічних дронах, на роботах, на бронетехніці: “Ну і на пікапах, бронежилетах, касках, радіостанціях. Але наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками”, – сказав Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що буржуйки дуже добре гріють, а дрова в них горять по 8-10 годин: “Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров” – додав він.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очищування води, засоби для будівництва.