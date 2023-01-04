Волонтери ГО "Справа Громад" разом з Фондом п'ятого президента Петра Порошенка наразі готують сім нових мобільних побутових комплексів для військових, які передадуть на фронт. Головна мета забезпечити комфорт таких звичайних речей як душ, який не доступний військовим.

Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Бірюков.

“Про Новий рік і лазню. Ні, не про фільм, де “герой” алкоголік псує життя оточенню. А про справжніх героїв — наш госпвзвод. Бо свято — не привід зупиняти роботу. Одночасно в роботі зараз 7 банно-пральних кунгів. Їх дуже чекають, це у звичайному житті неможливо пояснити, ЯК їх чекають” – пише Бірюков.

За його словами, можна “змиритися” з душем у вигляді вологих серветок та терпляче розподіляти чисті футболки, але потреба у звичайних побутових комунікаціях все одно вкрай висока та приносить радість.

Зазначається, що вже кілька таких комплексів працюють на фронті, перший з яких Порошенко привіз 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка деокупувала Ізюм.

“Це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушарки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті”, – сказав п’ятий президент.

Він наголосив, що 79 окрема десантно-штурмова бригада також стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті, зокрема, куди було надано комплекси: “Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки — це стандарт “комфорту” в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються”, — додав Порошенко.