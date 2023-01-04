Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Бірюков.
“Про Новий рік і лазню. Ні, не про фільм, де “герой” алкоголік псує життя оточенню. А про справжніх героїв — наш госпвзвод. Бо свято — не привід зупиняти роботу. Одночасно в роботі зараз 7 банно-пральних кунгів. Їх дуже чекають, це у звичайному житті неможливо пояснити, ЯК їх чекають” – пише Бірюков.
За його словами, можна “змиритися” з душем у вигляді вологих серветок та терпляче розподіляти чисті футболки, але потреба у звичайних побутових комунікаціях все одно вкрай висока та приносить радість.
Зазначається, що вже кілька таких комплексів працюють на фронті, перший з яких Порошенко привіз 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка деокупувала Ізюм.
“Це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушарки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті”, – сказав п’ятий президент.
Він наголосив, що 79 окрема десантно-штурмова бригада також стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті, зокрема, куди було надано комплекси: “Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки — це стандарт “комфорту” в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються”, — додав Порошенко.
- З 2014-го волонтер Сергій Добродомов на псевдо “Дєд Волинь” їздить у зону бойових дій з допомогою для оборонців. Нещодавно він повернувся з Бахмута та поділився з журналістами думками та спогадами про місто, яке зараз є однією з найзапекліших точок російсько-української війни.
- Британські розвідники зазначили, що Збройні сили України отримали значне підкріплення для захисту району Бахмута, а тому найближчими тижнями росіянам навряд чи вдасться досягти успіху на цьому напрямку.
- 2 січня в Бахмуті загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко.