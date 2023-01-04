Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Бірюков.

“Про Новий рік і лазню. Ні, не про фільм, де “герой” алкоголік псує життя оточенню. А про справжніх героїв — наш госпвзвод. Бо свято — не привід зупиняти роботу. Одночасно в роботі зараз 7 банно-пральних кунгів. Їх дуже чекають, це у звичайному житті неможливо пояснити, ЯК їх чекають” – пише Бірюков.

За його словами, можна “змиритися” з душем у вигляді вологих серветок та терпляче розподіляти чисті футболки, але потреба у звичайних побутових комунікаціях все одно вкрай висока та приносить радість.

Фото: Юрій Бірюков

Фото: Юрій Бірюков

Зазначається, що вже кілька таких комплексів працюють на фронті, перший з яких Порошенко привіз 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка деокупувала Ізюм.

“Це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушарки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті”, – сказав п’ятий президент.

Він наголосив, що 79 окрема десантно-штурмова бригада також стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті, зокрема, куди було надано комплекси: “Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки — це стандарт “комфорту” в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються”, — додав Порошенко.