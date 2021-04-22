Указ глави Росії Володимира Путіна про роздачу російських паспортів сотням тисяч українських громадян на окупованих територіях, який він ухвалив два роки тому, є фактором додаткової небезпеки для України.

Про це в етері телеканалів “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” заявив п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, якого цитує пресслужба “ЄС”.

Політик зауважив, що у такий спосіб Кремль свого часу виправдав свою агресію щодо Грузії. Порошенко наголосив, що подібна “паспортизація” громадян України вимагає реакції української влади.

“Рівно два роки тому, в квітні 2019 року, одразу ж після другого туру президентських виборів, ми мали указ президента-вбивці Путіна “Про спрощення порядку видачі російських паспортів мешканцям ОРДО, ОРЛО”. До чого це призвело? На 1 січня півмільйону українських громадян навмисно всунули російський паспорт з двуглавою куркою. За ці 4 місяці ще пару сотень тисяч отримали російські паспорти”, – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що в 2008 році подібною російською “паспортизацією” в Абхазії та Південній Осетії “виправдовували брутальну, пряму агресію РФ на території суверенної, незалежної і дружньої нам країни Грузії”.

“Росія вторглася, вдерлася і стояла де-факто біля Тбілісі. Ми зупинили в 2014- 2015 роках, відвоювавши дві третини Донбасу”, – нагадав політик.

Він закликав президента Володимира Зеленського запровадити санкції проти Росії, як це днями зробили США.

“У вас є конституційне право підписати санкції, синхронізувавши їх із санкціями США. Важко пояснити світу, чому США, наші партнери по коаліції, санкції проти росіян ухвалюють, а єдина країна, яка їх не ухвалює, це Україна. Що вам ще потрібно для того, щоб побудувати довіру з нашими партнерами, яку ми крок за кроком будували 5 років?”, – наголосив Порошенко.

Крім того, він звернув увагу на той факт, що досі немає реакції влади на фактичне блокування з боку Росії акваторії Азовського моря.

“Президент Зеленський що завгодно коментує, крім захоплення суверенної території. Простір Азовського моря – це територія України. Росіяни її захопили. Де дії української влади? Де санкції за це захоплення?”, – заявив Порошенко.

(На відео – з 18:48)