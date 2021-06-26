Про це він заявив під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття, інформує пресслужба “ЄС”.

Порошенко зазначив, що ідея провести референдум про відділення тимчасово окупованих територій від України є злочинною.

“Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми – українці, ми – “Європейська Солідарність” – наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною та окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю”, – наголосив Порошенко.

“Не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя. Бо й сьогодні українські Збройні Сили, українське військо втратило героя”, – додав політик.

Порошенко уточнив, що два роки політики “умиротворення” президента країни-агресора Росії – Володимира Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України.

За словами п’ятого президента, це надзвичайний виклик, який постав перед нашою державою.

Як відомо, днями вийшло інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, яке він дав програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1″.

У ньому Зеленський припустив, що в разі, якщо наявні інструменти для врегулювання ситуації на Донбасі не дадуть результату, питання припинення будь-яких відносин з тимчасово окупованими територіями може бути винесено на всеукраїнський референдум.

За його словами, поява “стіни з Донбасом”, будь це справжня стіна чи метафорична (зупинення будь-яких відносин з окупованою територією України), розглядається як один із запасних варіантів на випадок, якщо не вдасться врегулювати конфлікт.