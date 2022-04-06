Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Він наголосив, що весь світ бачить, що в Україні рашисти вбивають сотні мирних людей.
“Якщо ви побачили Бучу, де сотні й сотні людей були вбиті. Якщо ви побачили Чернігів, де сотні й сотні інших також вбиті. І ви думаєте, що це інформаційна війна? Моя відповідь: ні. Ви думаєте, що це гібридна війна? Також ні. Це – ВІЙНА і це – геноцид, вбивство українців”, – зазначив Петро Порошенко.
Він наголосив, що заперечення Путіна щодо нападу російських військ на Бучу – звичайна провокація.
Порошенко зауважив, що журналісти, як незалежні представники, які сьогодні є свідками цих подій, своїми власними очима бачать, що тут відбувається.
Політик заявив, що його сигнал простий: “ми ніколи не здаємося”.
“А можете собі уявити долю тих людей, які залишилися виживати тут? Без електрики. Без води. Без їжі. Попри всі атаки Путіна, ми продовжуємо боротися за життя”, – резюмував Порошенко.
- Нагадаємо, керуючись кремлівськими законами про “фейки”, Роскомнагляд з перших днів російсько-української війни намагається дискредитувати Вікіпедію через опубліковану статтю “Вторжение России на Украину (2022)”.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто стоїть за україноненависницькою пропагандою Кремля.
- Російські пропагандисти створили черговий фейк про нібито бої в Одеській області. Проте саме відео зняли на території РФ, на Уралі.
- Раніше #Букви випустили розслідування про використання ботоферм для поширення певних меседжів у соцмережах та створення ілюзії підтримки членів команди президента з боку виборців.
- У звіті про це Facebook згадав про роль розслідування #Букв у виявленні мережі ботів.