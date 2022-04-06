Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в етері американської телемережі Newsmax TV з деокупованого Чернігова заявив, що російська пропаганда даремно намагається приховати злочини своєї окупаційної армії. Це не інформаційна, а справжня війна проти України – наголошує Порошенко.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Він наголосив, що весь світ бачить, що в Україні рашисти вбивають сотні мирних людей.

“Якщо ви побачили Бучу, де сотні й сотні людей були вбиті. Якщо ви побачили Чернігів, де сотні й сотні інших також вбиті. І ви думаєте, що це інформаційна війна? Моя відповідь: ні. Ви думаєте, що це гібридна війна? Також ні. Це – ВІЙНА і це – геноцид, вбивство українців”, – зазначив Петро Порошенко.

Він наголосив, що заперечення Путіна щодо нападу російських військ на Бучу – звичайна провокація.

Порошенко зауважив, що журналісти, як незалежні представники, які сьогодні є свідками цих подій, своїми власними очима бачать, що тут відбувається.

Політик заявив, що його сигнал простий: “ми ніколи не здаємося”.