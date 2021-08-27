П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко вважає своєю найбільшою помилкою під час перебування на посаді глави держави "прорахунки у кадровій політиці".

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда” в рамках спецпроєкту до 30-річчя Незалежності України.

Журналісти запитали в Порошенка, що він вважає “найбільшою помилкою свого президентства”.

“Прорахунки у кадровій політиці. Коротка лава запасних і обмежений фінансовий ресурс для рекрутингу; користолюбство одних і нарцисизм інших; нарешті, складний механізм погодження кандидатур у межах коаліції”, – зазначив політик у відповідь.

Водночас Порошенко наголосив, що в цілому команда часів його президентства “знайшла або виростила яскраву плеяду талановитих управлінців в різних сферах, від армії до культури, які і в майбутньому ще стануть в добрій нагоді для країни”.

Для порівняння він навів приклад нинішньої влади, нагадавши, що за два роки після парламентських виборів-2019 фігурантом гучного скандалу став кожен п’ятий депутат від провладної партії “Слуга народу” (відповідні дані раніше оприлюднили в Комітеті виборців України).

“Все пізнається, коли порівнюєш, і, погодьтеся, наша команда виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів. За два роки “зелені” повністю зруйнували реформу державної служби, втілену нами на кошти західних партнерів, і не провели жодного, наголошую, жодного чесного і прозорого конкурсу”, – заявив політик.

Під час інтерв’ю Порошенко також зазначив, що поки Україна не стала членом НАТО та Європейського Союзу, він вважає “свою політичну місію незавершеною”.

“Мушу доробити задумане… Правильні слова про європейську та євроатлантичну інтеграцію можна вивчити. У крайньому випадку – прочитати з суфлера. Куди складніше з конкретними справами… Очевидно, що до найближчих виборів у питаннях євроатлантичної інтеграції Україна, на жаль, тупцюватиме на місці разом із дилетантами, які правильні слова безрезультатно переливатимуть із пустого в порожнє. Це, звичайно, втрата часу. Але реальний рух України до НАТО та Європейського Союзу буде відновлено”, – наголосив він.

Порошенко додав, що національна ідея України – “це ідея українсько-європейська”.

“Це – свобода, права людини, незалежність і добробут, які повною мірою будуть гарантовані лише тоді, коли Україна стане членом ЄС та НАТО… Моя формула така. Побудова розвинутої, сильної, комфортної, національної, європейської держави із суспільством відповідальних громадян”, – пояснив політик.