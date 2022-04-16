П'ятий президент України Петро Порошенко подякував Уряду США за виділення додаткових 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Водночас він закликав США збільшити постачання зброї та залучити до цього союзників. За його словами, Україна наразі потребує 100 винищувачів, 200 гелікоптерів, 300 танків і 1 000 бронемашин.

Про це він повідомив в етері американського телеканалу MSNBC.

“Що насправді означають ці обсяги військової допомоги? Йдеться про зміну правил гри. Можете собі уявити, що для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1 000 бронемашин. А тоді українські солдати зроблять свою справу”, – сказав Порошенко.

Він додав, що завдяки цьому можна буде сформувати додатково 3-4 бригади та контратакувати росіян. Порошенко також зазначив, що з початку російського вторгнення українці збили близько 300 російських літаків і гелікоптерів і знищили більше ніж 20 тисяч військових.

“Українці й наші Збройні Сили сьогодні дивують світ. Наші Збройні Сили недооцінили, а російські – переоцінили. За допомоги Сполучених Штатів ми зробимо більше”, – заявив Порошенко.

П’ятий Президент переконаний, що США демонструють важливе лідерство у спонуканні решти держав приєднуватися до цього процесу. Тому вони мають вплинути на союзників, аби посприяти передачі більшої кількості зброї.

“Так само як це було у 1941 році. Сенат США вже проголосував за це рішення. І тепер справа за Палатою представників. Я прошу: зробіть це якомога швидше, надайте повноваження президенту США передати нам більше зброї”, – наголосив Порошенко.

Він також згадав про тріумф ЗСУ, коли ракети “Нептун” завдали нищівного удару по російському крейсеру “Москва”. На думку Порошенка, це може стати кроком до деокупації Криму.

“Флагманський корабель російського Чорноморського флоту був підбитий двома ракетами українського виробництва і пішов на дно. Я вважаю це як перший крок до нашого звільнення Криму, адже портом приписки цього корабля був Крим”, – сказав Порошенко.

Лідер “Європейської Солідарності” зауважив, що на борту цього крейсера містилося чимало ракет, кожен запуск яких має в наслідку сотні вбитих українців.