П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу повідомив, що під час закритої наради у голови Верховної Ради щодо безпекової ситуації урядовці підтвердили потребу у виділенні додаткового фінансування для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті партії “Європейська солідарність”.

Партія, “Європейська Солідарність” ініціює зміни до бюджету, щоб виділити армії 50 млрд грн. Петро Порошенко розповів, на що мають піти ці кошти та де їх можна взяти.

“Фактично всі представники влади підтвердили вимоги представників “Європейської солідарності”, і вони були підтримані всіма фракціями демократичної опозиції”, – повідомив лідер партії.

Порошенко наголосив, що єдина фракція, яка блокує зміни до бюджету – це фракція монобільшості “Слуга народу”.

“В першу чергу неукомплектовані бойові підрозділи, треба терміново набрати за достойне грошове забезпечення тих ветеранів, які служили в відповідних підрозділах. Дати їм можливість повернутися на шість місяців тоді, коли країна потребує їх зусиль, і отримати за це достойну платню”, – говорить політик.

За словами лідера партії “Європейська солідарність”, друга позиція – це створення стратегічних резервів.

“Ми знаємо, що на рівні тактичних, тобто того, чим забезпечені на рівні бригади, у нас резерви існують. А на рівні оперативних є вже певні проблеми, на рівні стратегічних – нуль. І тому ми маємо забезпечити розгортання резерву першої черги, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим забезпеченням, медичним і бойовим забезпеченням. Сьогодні на це треба терміново виділити гроші, провести тендери і в жорсткій антикорупційній процедурі забезпечити ЗСУ. Не можна з цим тягнути жодного дня. І це другий напрямок”, – говорить Петро Порошенко.

Третій напрям, каже Порошенко, це виділення коштів суб’єктам місцевого самоврядування для того, щоб під час співфінансування розгорнути підрозділи територіальної оборони, виділити приміщення, обладнати кімнати для зберігання зброї та проінформувати населення – що, де, коли кожен має робити, якщо станеться час “Ч”.

“Треба відновити ракетну програму, забезпечення засобів радіоелектронної боротьби, забезпечення ударними безпілотними літальними апаратами, забезпечити протиповітряну оборону. І для всього цього ми розрахували, що терміново потрібно ці 50 млрд грн, – пояснює Петро Порошенко. – Мова не йде про розгортання паніки – наша армія сильна, і я пишаюся тим, що моя команда під час моєї каденції у 2014-2019 роках створила сильну і потужну армію, яка здатна захистити українську державу. Ми твердо переконані, що та міжнародна коаліція, яка була нами створена, сьогодні дає свої плоди пліч-о-пліч з українцями – і в частині забезпечення зброєю, і в частині забезпечення тиску на Росію міжнародна коаліція працює”, – зазначив Порошенко.

Лідер партії “Європейська Солідарність” зауважив що, якщо українська влада звертається по підтримку до союзників, то має щось робити й сама.