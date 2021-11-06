П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України потрібно негайно провести консультації з міжнародними партнерами.

Про це він сказав в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“В сучасній війні абсолютно не потрібно розгортати десятки або сотні тисяч людей вздовж кордону. З 2014 року Путін побудував декілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-400-500 кілометрів. Вони можуть опинитися тут через добу. Побудовані нові аеродроми. 8-ма ударна гвардійська армія, в підпорядкуванні якої є перший і другий армійські корпуси в ОРДо-ОРЛО зі штаб-квартирою в Новочеркаську. 20-та гвардійська армія зі штаб-квартирою в Воронежі. Тут згадали першу найбільшу у світі танкову армію, як росіяни вважають, що це найсучасніше з’єднання у збройних силах РФ. Це складає для нас величезну загрозу”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що цю інформацію розповсюдили не тільки журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.

Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.

“Ви подивіться, в якій ситуації ми опинилися. Ми кажемо, що американці брешуть, а росіяни кажуть правду. Це шок!”, – сказав він.

Порошенко також розповів, що потрібно зробити зараз владі України у зв’язку з такою ситуацією.

“Що треба було зробити нашим Збройним силам – провести негайні консультації з американцями й з НАТО. Свого часу у 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога”, – сказав він.

П’ятий президент також зазначив, що потрібно скликати засідання Ради безпеки ООН.

“За часів мого президентства ми це скликали кожен квартал. Зараз за 2,5 роки були лише дві подібні консультації. І американці, і британці, і французи – постійні члени Ради безпеки нам допоможуть”, – нагадав він.

Крім того, за словами Порошенка, потрібно скликати засідання постійного комітету ОБСЄ, а також термінові консультації міністра або начальника Генерального штабу в Брюсселі.

П’ятий президент також висловив думку, що цього всього не було зроблено через те, що вище керівництво України готується до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

“Вище політичне керівництво України не хоче дратувати Путіна. Може це тому, що вони готуються до перемовин? По енергетиці, по економіці, по імпорту газу, вугілля, можливо, імпорту електроенергії. Можливо, щоб подивитися і побачити в очах Путіна мир? От я хочу сказати з власного досвіду: ви його там не побачите. А щоб перемогти в очах ворога треба побачити страх, коли він буде в небезпеці через потужної міжнародної солідарності всього світу з Україною. І саме зараз час, щоб діяти так”, – резюмував Порошенко.